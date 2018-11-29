Бывший сотрудник Intercontinental Hotels Group Крис Уотсан рассказывает, чем пхукетский Holiday Inn отличается от других.

Крис Уотсон

Стейкхаус Sam’s Steaks and Grill расположен при пхукетском отеле Holiday Inn Resort, что примечательно само по себе. За годы путешествий по миру в качестве сотрудника Intercontinental Hotels Group, которой принадлежит Holiday Inn, я побывал в большем числе этих отелей, чем кто-либо. При этом я не могу припомнить ни одного, где был бы стейкхаус премиального уровня. Так что Sam’s Steaks and Grill, возможно, уникален.

Год назад отель отпраздновал тридцатилетие. Первых постояльцев он принял в 1987 году, и его почтенный возраст можно смело назвать выдающимся достижением для мира, где единственная постоянная вещь – это то, что все меняется. Sam’s и сам может похвататься впечатляющей историей успеха на постоянно эволюционирующей ресторанной сцене может, поскольку открылся он в 1990 году.

Кухней в Sam’s Steaks and Grill руководит шеф Чантапорн, присоединившийся к команде стейкхауса 28 лет назад в должности помощника повара и работающий в нем до сих пор. Впрочем, Чантапорн – не единственный ветеран Sam’s. Вот уже 17 летним рука об руку с ним трудится Кхун Супачай, да я и сам могу считаться старой гвардией среди поклонников заведения, поскольку регулярно захожу сюда уже 10 лет.

Обстановку заведения можно описать как слегка маскулинную с нотками джентльменского клуба: деревянные панели на стенах; большие столы под множество тарелок; крупные кожаные кресла, полукруглые кабинки для романтических ужинов вдвоем (на мой вкус, вещь обязательная) и отдельные комнаты, где можно собраться на семейное торжество или корпоративное событие. В качестве музыкального сопровождения – мягкий джаз, едва касающийся слуха.

Изучив меню, я отдал предпочтением нескольким позициям из внушительного раздела a la carte, где собран микс из традиционных и современных блюд, включая соблазнительный ассортимент новаторских закусок, мяса и даров моря. В центре всего, конечно же, находятся стейки, которые точно не разочаруют. Я обнаружил в меню американские и австралийские отрубы на любой бюджет: от тендерлойна и товагавков до сирлойна и риб-ая, а также несколько позиций из говядины вагю, венчающей ассортимент.

После выбора стейка гостям предлагается доработать его под себя в соответствии с принципом «ваш стейк – ваш выбор». И речь идет не только о прожарке, но также о выборе овощей, картофельных гарниров и соусов.

После того, как заказ был сделан, на столе появился комплимент от шефа Чантапорна – суши с кунжутным майонезом, призванные подогреть ожидания. Одновременно была подана корзина теплого хлеба собственной выпечки, масло и тапенад. Начало выглядело превосходно.

Основную трапезу открыло одно из фирменных блюд Sam’s – андаманские креветки и японские гребешки, фламбирующиеся прямо перед гостем. Гарниром к ним выступали манго, томатная сальса и овощи на один укус. Шоу с фламбированием, как мне показалось, сподвигло гостей за соседним столиком повторить мой заказ, добавив к нему салат Цезарь и биф-энд-риф (современное прочтение серф-энд-терф).

Я же перешел от морепродуктов к более насыщенной закуске – фуа-гра с яблоком и густым бальзамическим соусом. Печень подавалась со слегка поджаренным хлебом, который оказался крайне удобным для того, чтобы расправиться с прекрасным соусом, фруктовые нотки которого и легкая горчинка отлично оттеняли вкус фуа-гра.

Моему стейку оставалось совсем немного до готовности, так что шеф Чантапорн поспешил отправить на стол освещающий щербет из дыни, чтобы обновить ощущения на вкусовых рецепторов. И когда я отдал дань уважения этой традиции стейкхаусов, на столе появился он – австралийский риб-ай, прожаренный до идельного медиум-рэйр с гарниром из шелковистого картофельного пюре, хрустящих картофельных оладий решти, грибов и первоклассного соуса беарнез, устоять перед которыми я никогда не мог.

И несмотря на то, что заказанный мной риб-ай отнюдь не относился к самым дорогим и премиальным позициям в Sam’s, мясо буквально таяло во рту и раскрывалось именно тем вкусом, которого ищут все поклонники стейков.

Меню десертов в Sam’s также соблазнительно. К примеру, там есть превосходные блины с карамелизированным соусом, но я выбрал теплый шоколадный фондан на оригинальной зефирной подложке. И не успел я подумать, что это угадал с подходящим финалом трапезы, как на столе оказались трюфели с мороженым, явление которых стало для меня настоящим сюрпризом. Что касается вкуса, то здесь сюрприз я портить не буду.

По моим впечатления, Sam’s выходит далеко за пределы просто стейкхауса. Его меню – это не только традиционная классика из мяса премиального уровня, но и дополнительные блюда, которые никогда не надоедят. Визит в Sam’s напоминает встречу со старинным другом, которого давно не видел. И я с нетерпением ждут следующей из этих встреч.