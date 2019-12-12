Большая уличная процессия состоится утром 15 декабря в Пхукет-Тауне

Дорожная полиция Пхукет-Тауна предупредила водителей о том, что в воскресенье, 15 декабря, в городе будет проводиться уличная процессия с участием более 200 человек. Участники шествия доставят мощи четырех почитаемых буддистских монахов в храм Wat Charoen Samanakit (Wat Lang San), находящийся на холме То-Сэ.

Как пояснил начальник дорожной полиции Пхукет-Тауна подполковник Понгпоп Прасоппичай, процессия стартует от парка 72-летия Королевы Сирикит в 8:00 утра. Участники шествия четырьмя группами пройдут на запад по Thalang Rd., затем повернут на север на Yaowarat Rd., а оттуда на восток на Dibuk Rd. По Dibuk Rd. процессия дойдет до Surin Rd. и свернет на север к дороге, ведущей на холм То-Сэ.

Шествие должно занять около двух часов, полностью городские улицы перекрываться не будут. На время шествия на маршруте будут размещены около трех десятков сотрудников полиции.

Мощи четырех почитаемых монахов будут размещены в построенной в этом году новой храмовой пагоде, носящей название Thesrangsi Yannasampanno Nusorn Pagoda. Имя пагоде было дано в честь монахов Луанг Пху Тхет Тхетсрангси и Луанг Та Махабао Яннасапанно, первого поселившегося на Пхукета мастера так называемой лесной традиции в тайском буддизме и одного из самых уважаемых мастеров соответствующей традиции, живших на Пхукете. Также в пагоде разместят мощи монаха Луанг Пху Ман Пхуритхатто, бывшего наставников двух первых монахов, и учителя самого наставника Луанг Пху Сао Кантасыло.

Непосредственно размещение мощей в пагоде запланировано на понедельник, 16 декабря.