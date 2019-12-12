Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Большая уличная процессия состоится утром 15 декабря в Пхукет-Тауне

Дорожная полиция Пхукет-Тауна предупредила водителей о том, что в воскресенье, 15 декабря, в городе будет проводиться уличная процессия с участием более 200 человек. Участники шествия доставят мощи четырех почитаемых буддистских монахов в храм Wat Charoen Samanakit (Wat Lang San), находящийся на холме То-Сэ.

12 Декабря 2019, 02:45 PM
Большая уличная процессия состоится утром 15 декабря в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket PR Department

Большая уличная процессия состоится утром 15 декабря в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket PR Department

Большая уличная процессия состоится утром 15 декабря в Пхукет-Тауне. Фото: Yandex Maps

Большая уличная процессия состоится утром 15 декабря в Пхукет-Тауне. Фото: Yandex Maps

Большая уличная процессия состоится утром 15 декабря в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket PR Department

Большая уличная процессия состоится утром 15 декабря в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket PR Department

Большая уличная процессия состоится утром 15 декабря в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket PR Department

Большая уличная процессия состоится утром 15 декабря в Пхукет-Тауне. Фото: Phuket PR Department

Как пояснил начальник дорожной полиции Пхукет-Тауна подполковник Понгпоп Прасоппичай, процессия стартует от парка 72-летия Королевы Сирикит в 8:00 утра. Участники шествия четырьмя группами пройдут на запад по Thalang Rd., затем повернут на север на Yaowarat Rd., а оттуда на восток на Dibuk Rd. По Dibuk Rd. процессия дойдет до Surin Rd. и свернет на север к дороге, ведущей на холм То-Сэ.

Шествие должно занять около двух часов, полностью городские улицы перекрываться не будут. На время шествия на маршруте будут размещены около трех десятков сотрудников полиции.

Мощи четырех почитаемых монахов будут размещены в построенной в этом году новой храмовой пагоде, носящей название Thesrangsi Yannasampanno Nusorn Pagoda. Имя пагоде было дано в честь монахов Луанг Пху Тхет Тхетсрангси и Луанг Та Махабао Яннасапанно, первого поселившегося на Пхукета мастера так называемой лесной традиции в тайском буддизме и одного из самых уважаемых мастеров соответствующей традиции, живших на Пхукете. Также в пагоде разместят мощи монаха Луанг Пху Ман Пхуритхатто, бывшего наставников двух первых монахов, и учителя самого наставника Луанг Пху Сао Кантасыло.

Непосредственно размещение мощей в пагоде запланировано на понедельник, 16 декабря.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Женщина арестована за кражу новорожденного младенца из больницы
Мэр Раваи предупредил об опасных течениях на Най-Харне
Зона поисков пропавших каякеров скорректирована после четырех дней неудач
Две улицы в окрестностях аэропорта останутся без света 13 декабря
Части Карона, Патонга и Кату останутся без воды 13 декабря
Макака покусала туриста из России на обезьяньем холме в Пхукет-Тауне
Central Phuket отказался от бесплатных трансферов от отелей на фоне протеста таксистов
Флот не теряет надежды найти живыми мужчину и женщину, пропавших в море на каяках
Победители тайской лотереи ежегодно теряют по 1 млрд бат выигранных денег
Часть Лагуны останется без электричества 11 декабря
Американец покинул Таиланд после ссоры с подругой, в ходе которой вывихнул ей челюсть
Вторник, 10 декабря, будет нерабочим днем в Таиланде
Лонгтейл с туристами остался без рулевого и без двигателя в заливе Пханг-Нга
Мужчина и женщина пропали в море на каяках у южного побережья Пхукета
В тоннеле под кольцом Чалонга отвалился кусок облицовки

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI International School Phuket

 