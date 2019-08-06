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Большая часть Камалы останется без электричества 9 августа

Центральный офис Управления энергоснабжения (РЕА) предупредил о масштабном отключении электричества в Камале.

Новости Пхукета

6 Августа 2019, 05:43 PM
Фото: РЕА

Фото: РЕА

Электричества в значительной части Камалы не будет с 8:00 до 17:00 пятницы, 9 августа.

Без света останется участок главной дороги от въезда в Камалу с юга и до Soi Hua Kuan Neua и местного рынка.

Также света не будет на всем участке дороги Layee-Nakalay Rd., идущей от главной дороги мимо курортных комплексов Cape Sienna и Paresa до комплекса Jomchang.

Плюс без электричества останутся здания вдоль дороги Rim Hat Rd., идущей вдоль южной части пляжа мимо мемориала жертвам цунами и недавно открытого пункта туристической полиции (см. карту).

РЕА приносит извинения за возможные неудобства, телефон для справок – 076-345574.

 

 

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