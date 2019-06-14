Больницы Пхукета должны раскрыть стоимость лекарств до конца июня

Чуть более двух недель осталось у больниц Пхукета, чтобы направить в местное отделение Министерства торговли полный перечень предлагаемых пациентам лекарств с указанием цен на них. Требование распространяется на все больницы без исключения и должно быть выполнено к 30 июня.

Новости Пхукета

15 Июня 2019, 09:00 AM

Фото: Kendal James

Закон, обязывающий тайские больницы обеспечивать публичный доступ к информации об используемых лекарствах, вступил в силу в последних числах мая. Контролировать соблюдение требования должен Департамент внутренней торговли, входящий в структуру Министерства торговли. Соответствующее распоряжение также уже отдал премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

Глава пхукетского офиса Минторговли Сасапхимон Монгкон пояснила корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета», чтобы больницы должны обеспечивать публичный доступ к следующей информации:

Название лекарства;

Компания-производитель;

Бренды, под которыми доступен препарат;

Цена, по которой лекарства закупается самой больницей;

Цены, по которой лекарство доступно в больнице пациентам.

«Требование распространяется на все больницы, включая государственные», – добавила госпожа Монгкон.

«Каждая больница должна предоставить информацию по использованию любых лекарств из списка 30 тыс. препаратов, включенных в перечень Тайской медицинской терминологии. Ранее от негосударственных больниц требовалось раскрывать данные лишь по 10% списка», – добавила она.

По словам госпожи Монгкон, свободный доступ к информации о стоимости лекарств должен помочь пациентам принимать информированные решения, касающиеся медицинских услуг. Прейскуранты должны публиковаться на сайтах медицинских учреждений и быть доступны через QR-коды. Невыполнение требования грозит штрафом в размере до 10 тыс. бат и/или тюремным заключением на срок до года.

Как заявил 9 июня заместитель официального представителя тайского правительства Верачон Сукондхапатипак, в настоящее время некоторые негосударственные больницы Таиланда предлагают пациентам лекарства по ценам, в разы превышающим рекомендованные. Наценка, по словам генерала Сукондхапатипака может составлять от 300% до 16000%.

Жалобы на завышенные цены поступали и в офис госпожи Монгкон.

«Мы получали жалобы на то, что в некоторых негосударственных больницах острова очень высокие цены на стандартные препараты. Эта проблема всегда существовала на Пхукете, и пациенты ничего поделать не могли, им приходилось платить», – заявила она.

Отдельно в распоряжении Министерства торговли упоминаются процесс назначения препарата. От врача теперь требуется информировать пациента о научном названии препарата, а не только о торговой марке, под которой он производится той или иной фармацевтической компанией. Также пациент должен быть поставлен в известность и о стоимости лекарства. Нарушение этого требования грозит штрафом в размере до 100 тыс. бат и/или тюремным заключением на срок до пяти лет.

«Все государственные и негосударственные больницы Пхукета, включая Bangkok Hospital Phuket, Siriroj International Hospital, Dibuk Hospital, Phuket Provincial Hospital и Vachira Phuket Hospital, должны иметь в открытом доступе прейскуранты цен на предлагаемые лекарственные средства. Перед лечением у людей есть право сперва ознакомиться со стоимостью препаратов и услуг, а также другой информацией», – отметила госпожа Монгкон.

Глава пхукетского офиса Минторговли указала, что после 30 июня сотрудники ведомства проверят все публичные больницы на исполнения требования о наличии прейскурантов цен на лекарства и медицинские услуги. Информацию можно разместить на сайте (с доступом через QR-код) или опубликовать по-старинке на бумаге.

Редакция «Новостей Пхукета» и The Phuket News попросила местные больницы прокомментировать, как идет подготовка в выполнению нового требования и стоит ли ожидать изменения стоимости лекарств в больничных аптеках. Ни одно из медицинских учреждений, куда были отправлены запросы, на них не ответило.