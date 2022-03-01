Больницы BDMS Group на Пхукете временно прекратили признавать российские и украинские страховки

Генеральное консульство Российской Федерации на Пхукете сообщило о том, что пхукетские больницы BDMS Group (Bangkok Hospital Phuket, Bangkok Hospital Siriroj, Dibuk Hospital) временно перестали признавать полисы медицинского страхования российских и украинских страховых компаний.

Новости Пхукета

1 Марта 2022, 02:33 PM

Фото: Bangkok Hospital Phuket Facebook

Как сообщило генеральное консульство на своей странице в Facebook, прием пациентов по российским и украинским полисам прекращен с 28 февраля 2022 года до особого уведомления.

«По имеющейся у Генконсульства информации, в ближайшее время указанная практика может быть введена и другими медицинскими учреждениями, в том числе на всей территории Таиланда», – предупредило консульство

«Предоставление медицинских услуг будет осуществляться только за наличный расчет», – добавила дипломатическая миссия.

Непосредственно сама BDMS Group о смене политики в отношении полисов российских и украинских страховщиков пока не сообщала.