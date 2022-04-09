Больница Vachira Phuket Hospital приостановила вакцинацию без записи

После праздников вакцинация будет проводиться в том же объеме, что и до них (не более 50 человек в день). Вакцинация осуществляется в зоне Lan Muang Khao по следующему расписанию:
Второй, третий и четвертый уколы:
- 18 апреля: только AstraZeneca
- 22 апреля: только AstraZeneca
- 29 апреля: только AstraZeneca
Первый укол:
- 19-21 апреля: Sinovac или AstraZeneca
- 25-28 апреля: Sinovac или AstraZeneca
Для получения прививки нужно иметь при себе карту удостоверения личности тайского образца (для граждан Таиланда) либо паспорт или ворк-пермит (для иностранца).
Согласно последним данным пхукетского офиса Минздрава (РРНО), по минимум одну дозу вакцины получили 505,7 тыс. человек, минимум две дозы – 474,8 тыс. Таковы последние данные местного офиса Минздрава.
Текущий уровень вакцинации в процентах от целевого населения в 539,2 тыс. человек следующий:
-
Один укол – 93,8%;
-
Два укола – 88,07%;
-
Три укола – 68,18;
-
Четыре укола – 37,8%.