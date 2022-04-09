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Больница Vachira Phuket Hospital приостановила вакцинацию без записи

Главная больница Пхукета Vachira Phuket Hospital объявила о приостановке свободной (без записи) вакцинации препаратом AstraZeneca. Прививки возобновятся 18 апреля, после окончания прироченных к Сонгкрану продолжительных каникул.

Новости Пхукета

10 Апреля 2022, 10:00 AM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: РРНО

Фото: РРНО

После праздников вакцинация будет проводиться в том же объеме, что и до них (не более 50 человек в день). Вакцинация осуществляется в зоне Lan Muang Khao по следующему расписанию:

Второй, третий и четвертый уколы:

  • 18 апреля: только AstraZeneca
  • 22 апреля: только AstraZeneca
  • 29 апреля: только AstraZeneca

Первый укол:

  • 19-21 апреля: Sinovac или AstraZeneca
  • 25-28 апреля: Sinovac или AstraZeneca

Для получения прививки нужно иметь при себе карту удостоверения личности тайского образца (для граждан Таиланда) либо паспорт или ворк-пермит (для иностранца).

Согласно последним данным пхукетского офиса Минздрава (РРНО), по минимум одну дозу вакцины получили 505,7 тыс. человек, минимум две дозы – 474,8 тыс. Таковы последние данные местного офиса Минздрава.

Текущий уровень вакцинации в процентах от целевого населения в 539,2 тыс. человек следующий:

  • Один укол – 93,8%;

  • Два укола – 88,07%;

  • Три укола – 68,18;

  • Четыре укола – 37,8%.

 

 

 

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