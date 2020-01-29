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Больница Vachira Hospital получила 10 млн бат от фонда Kao Kon La Kao

Пхукетская больница Vachira Hospital получила свыше 10,75 млн бат от фонда Kao Kon La Kao, организовавшего в октябре прошлого года 300-километровый забег в поддержку семи медицинских учреждений южного Таиланда.

Новости Пхукета

29 Января 2020, 05:17 PM
Больница Vachira Hospital получила 10 млн бат от фонда Kao Kon La Kao. Фото: Phuket PR Department

Больница Vachira Hospital получила 10 млн бат от фонда Kao Kon La Kao. Фото: Phuket PR Department

Лицо забега от Транга до Пхукета выступил музыкант Артивара «Тун» Конгмалай из группы Bodyslam, и он же вручил директору Vachira Hospital Чалермпону Суконтхапону чек на 10,75 млн бат. Также участие в церемонии приняла подруга музыканта и популярная актриса Ратвин «Кой» Вонгвирия.

В беседе с The Phuket News доктор Суконтхапон пояснил, что основная масса средству будет потрачена на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, а также коек для отделения кардиологии. Кроме того, по 1,5 млн бат будет передано больница Patong Hospital и Thalang Hospital на их собственные нужды.

В общей сложности прошлогодний забег Туна (вернее, серия забегов в разных провинциях на маршруте от Транга до Пхукета) позволил собрать свыше 60 млн бат, которые были распределены между семью медицинскими учреждениями. Вместе с Vachira Hospital деньги получили Trang Hospital (10,27 млн бат), Krabi Hospital (7,96 млн бат), Phang Nga Hospital (6,6 млн бат), Takuapa Hospital (6,54 млн бат), Crown Prince Hospital в Паттани (5,4 млн бат) и Maharat Hospital в Накхон-Сри-Тхаммарате (12,43 млн бат).

«Мы благодарны все тайским гражданам, пожертвовавшим эти 60 млн бат, и также хотим поблагодарить все семь больниц, за оказание медицинской поддержки в ходе забегов и обеспечение питания. Спасибо всем, кто поддерживал эти забеги. Мероприятие стало рекордным по числу участников среди всех благотворительных инициатив Kao Kon La Kao Foundation», – заявил Тун.

 

 

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