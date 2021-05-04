Больница в Чалонге временно закрыта из-за риска коронавируса

Больница Chalong Hospiral временно закрыта после того, как у одной из амбулаторных пациенток был выявлен коронавирус. Персонал с 3 мая отправлен в карантин или на самоизоляцию, в самой больнице проведена санитарная обработка.

Новости Пхукета

4 Мая 2021, 05:57 PM

Прием пациента в Chalong Hospital. Фото: Архив The Phuket News

Директор больницы Сучарт Ничаванна выразил надежду, что учреждение сможет вернуться к работе 10 мая. Четверо пациентов Chalong Hospital переведены в Dibuk Hospital, туда же в карантинных целях отправлены посещавшие их родственники. Лица, отнесенные к группе низкого риска, отправлены на домашнюю самоизоляцию с требованием следить за появлением у себя симптомов болезни.

Причиной закрытия больницы стала 74-летняя пациентка. Сперва – 28 апреля – она обратилась в отделение неотложной помощи с жалобами на головокружение и дурноту. Женщину обследовали, выписали лекарства и отправили домой.

Два дня спустя – 30 апреля – женщина снова пришла в больницу с жалобами на дурноту и диарею. В этот раз ее приняли в отделении для амбулаторных пациентов, а потом выделили место в палате. Однако уже на следующий день у женщины были диагностированы жар и затруднение дыхания. Медики сделали тест на рентген, взяли анализы на COVID-19 и перевели пациентку в изолированную палату. Тест на коронавирус в итоге дал положительный результат.

«Как следствие инцидента многие медицинские работники Chalong Hospital оказались в зоне высокого риска заражения. Находившиеся в больницы пациенты, доктора, медсестры и другой персонал были отправлены в карантин и сдали анализы на коронавирус», – отметил доктор Ничаванна.

«По этом причине больнице Chalong Hospital необходимо приостановить оказание медицинских услуг всем пациентам. Мы приносим извинения за неудобства. Если что-то изменится, мы незамедлительно оповестим общественность», – добавил директор больницы.

Пока что ожидаемая дата открытия Chalong Hospital – 10 мая.

Отметим, что это уже не первый случай, когда риск коронавируса срывает работу государственного учреждения в Чалонге.

В середине апреля сразу 30 сотрудников местной полиции были отправлены на самоизоляцию по причине посещения участка некими лицами с подтвержденным заболеванием. К настоящему моменту срок их самоизоляции уже должен был истечь, однако никаких новостей по данной теме в публичном поле не появлялось.

Из 30 отстраненных от работы полицейских 12 были отнесены кгруппе высокого риска, остальные 18 – к группе низкого риска. При коронавируса ни у кого из полицейских пока не обнаружено.