Больница в Чалонге начала прием пациентов

Как подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета» директор Chalong Hospital Чучарт Нитваттана, прием пациентов в новой больнице начался еще 1 октября, хотя никакого официального объявления об этом не делалось.
Пока что в здании новой больницы задействованы лишь первый и второй этаже. При этом, хотя соответствующий корпус и является официально амбулаторным, в нем также имеются 14 коек для размещения пациентов для стационарного лечения. В полноценном стационаре, который должен быть построен неподалеку, планируется в будущем оборудовать 156 коек.
«На первом этаже находится отделение физиотерапии, осуществляющее прием пациентом по будним дня с 8:30 до 16:00, на втором этаже располагаются стоматология и лаборатория для проведения анализов крови, работающие также по будням с 8:30 до 16:00», – рассказал доктор Нитваттана.
Размещение в амбулаторном корпусе коек для стационарных пациентов директор больницы объяснил тем, что «обещал людям, что Chalong Hospital откроется в октябре», и именно поэтому было решено организовать мини-стационар в имеющемся здании и не дожидаться строительства отдельного.
«Так что сейчас у нас есть амбулаторное и стационарное отделения, а также стоматология, физиотерапия и лаборатория», – повторил господин Нитваттана.
«Расширять существующие отделения или открывать новые до окончания строительства второго корпуса мы не планируем. Пока что я не могу сказать, когда это произойдет», – добавил он.
По словам директора больницы, Бангкок пока даже не одобрил выделение бюджета на строительство второго корпуса.
«Я ожидаю, что бюджет будет одобрен в 2020 году. Когда это произойдет, мы сможем незамедлительно приступить к строительству», – заявил господин Нитваттана.
Объем необходимых для строительства стационара средств – 153 млн бат.
Также не началось и возведение корпуса рентгенографии. Средства на него у больницы уже есть (14 млн были пожертвованы одним из китайских храмов), но Минздав пока не одобрил строительство.
«Я знаю, когда одобрение будет получено», – развел руками доктор Нитваттана.