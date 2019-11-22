Больница в Чалонге начала прием пациентов

Новая больница Chalong Hospital, расположенная напротив Home Pro и Villa Market, начала прием пациентов. Впрочем список оказываемых медицинских услуг пока ограничен, а штат врачей и медсестер составляет всего 21 человека.

Таньялак Сакут

23 Ноября 2019, 10:00 AM

Фото: Таньялак Сакут

Как подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета» директор Chalong Hospital Чучарт Нитваттана, прием пациентов в новой больнице начался еще 1 октября, хотя никакого официального объявления об этом не делалось.

Пока что в здании новой больницы задействованы лишь первый и второй этаже. При этом, хотя соответствующий корпус и является официально амбулаторным, в нем также имеются 14 коек для размещения пациентов для стационарного лечения. В полноценном стационаре, который должен быть построен неподалеку, планируется в будущем оборудовать 156 коек.

«На первом этаже находится отделение физиотерапии, осуществляющее прием пациентом по будним дня с 8:30 до 16:00, на втором этаже располагаются стоматология и лаборатория для проведения анализов крови, работающие также по будням с 8:30 до 16:00», – рассказал доктор Нитваттана.

Размещение в амбулаторном корпусе коек для стационарных пациентов директор больницы объяснил тем, что «обещал людям, что Chalong Hospital откроется в октябре», и именно поэтому было решено организовать мини-стационар в имеющемся здании и не дожидаться строительства отдельного.

«Так что сейчас у нас есть амбулаторное и стационарное отделения, а также стоматология, физиотерапия и лаборатория», – повторил господин Нитваттана.

«Расширять существующие отделения или открывать новые до окончания строительства второго корпуса мы не планируем. Пока что я не могу сказать, когда это произойдет», – добавил он.

По словам директора больницы, Бангкок пока даже не одобрил выделение бюджета на строительство второго корпуса.

«Я ожидаю, что бюджет будет одобрен в 2020 году. Когда это произойдет, мы сможем незамедлительно приступить к строительству», – заявил господин Нитваттана.

Объем необходимых для строительства стационара средств – 153 млн бат.

Также не началось и возведение корпуса рентгенографии. Средства на него у больницы уже есть (14 млн были пожертвованы одним из китайских храмов), но Минздав пока не одобрил строительство.

«Я знаю, когда одобрение будет получено», – развел руками доктор Нитваттана.