Больница принесла извинения за сломанную руку новорожденной

Директор больницы Vachira Phuket Hospital доктор Вирасак Лортхонгкхам принес извинения за перелом руки у новорожденной девочки, находившейся в больнице под присмотром врачей из-за амниотической жидкости в легких. При этом доктор Лортхонгкхам не смог с уверенностью сказать, что же произошло.

Иккапоп Тхонгтуб

Пресс-конференция с участием директора больницы, врачей и медсестер состоялась в Vachira Phuket Hospital в среду, 8 июня. К этому моменту родители пострадавшей девочки, не сумевшие добиться внятного ответа от медиков, подали заявление в полицию.

Выступая на пресс-конференции, доктор Лортхонгкхам подтвердил те же основные факты, которые изложили родители в своем заявлении в полицию. Он рассказал, что девочка родилась 23 мая, после чего была оставлена в больнице из-за амниотической жидкости в легких и соответствующих проблем с дыханием.

При взвешивании ребенка вечером 5 июня персонал заметил, что ей трудно двигать руками. Также она дергалась, когда медсестры пеленали ей руки, ноги и тело по-отдельности, поэтому было решено взять одну большую пеленку вместо нескольких небольших. То, что ребенок не может двигать левой рукой, было выявлено во время купания в утром 6 числа. Неестественное положение левой руки было заметно визуально, а рентген подтвердил перелом плечевой кости левой руки. Синяков или ран на коже не было.

В этот же день в больницу пришли родители новорожденной Атчара Чантрат и Чаккрит Нимну. Медики сообщили им о том, что установили к этому моменту.

Доктор Лортхонгкхам заявил, что изначальное предположение залючается в том, что перелом мог произойти вследствие пеленания. В пользу этого, по словам директора больницы, говорит положение руки. Однако точная причина пока не установлена. Также директор больницы не сказал, какие именно действия могли быть совершены настолько неправильно, что привели к подобным последствиям.

Глава Vachira Phuket Hospital отметил, что кроме бандажа ничего потребоваться не должно, кости срастутся сами, в хирургическом вмешательстве нет необходимости.

«Я лично и Vachira Phuket Hospital выражаем соболезнования и приносим извинения за инцидент. Больница провела предварительную проверку по факту инцидента и соберет комиссию для расследования фактов, выводы которой будут использованы для повышения качества обслуживания и обеспечения безопасности пациентов», – сказал доктор Лортхонгкхам.

Отец пострадавшей новорожденной Чаккрит Нимну после пресс-конференции указал, что они с супругой спрашивали о другом.

«Я не уверен, что мы говорим об одном и том же. Он много рассказывал о том, каким будет дальнейшее лечение, но на вопрос о причине он не ответил. Он просто заявил, что им нужно провести проверку», – сказал господин Нимну.

«Мы задали вопрос, и он совсем на него не ответил. Я подожду и посмотрю, чем он сможет помочь. Но я хочу просто спросить людей, правда ли они хотят, чтобы с их детьми обращались так?» – добавил отец.