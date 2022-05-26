Больница Патонга приглашает детей на прививку

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о проведении бесплатной вакцинации против COVID-19 детей в возрасте 5-11 лет.

Новости Пхукета

26 Мая 2022, 12:00 PM

Дети в возрасте 5-11 лет смогут получить вакцину Pfizer в Patong Hospital в пятницу, 27 мая. Предварительная запись не требуется. Изображение: РРНО

Вакцинация будет осуществляться 27 мая в больнице Patong Hospital. Приглашаются дети всех национальностей, отмечает РРНО в публикации на своей официальной странице в Facebook.

Прививка будет осуществляться специальной детской вакциной Pfizer. Запланированы два раунда вакцинации, начало первого – в 9:00, второго – в 13:00. В ходе каждого из раундов планируется привить по 50 детей, предварительная запись не требуется.

Напомним, что 17 мая в тайских школах начался новый учебный год, в связи с чем Департамент здоровья, входящий в структуру тайского Минздрава, обратился к родителям детей школьного возраста с призывом отвести их на прививку, если это еще не сделано. По данным статистики, не вакцинированными в Таиланде до сих пор остаются 28,7% детей в возрасте 5-11 лет.

Детей прививают вакциной Pfizer/BioNTech, не содержащей непосредственно клеток вируса даже в «убитом» виде. Прививочный курс состоит из двух доз с интервалом в 3-12 недель. Согласно данным Минздрава, в целевую группу входят 5,8 млн детей, включая 900 тыс. «уязвимых к инфекциям».

Минздрав подчеркивает, что опасаться побочных эффектов не стоит, поскольку даже если они есть, то в большинстве случаев легкие и не представляющие угрозы для здоровья (болезненные ощущения в месте укола, головная боль, усталость, кратковременное повышение температуры). В случае наличия у ребенка проблем со здоровье рекомендуется проконсультироваться с педиатром перед прививкой.