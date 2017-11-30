Bollywood: Индийская кухня по-домашнему

Ресторан Bollywood вернулся с каникул и снова готов радовать поклонников индийской кухни.

9 Декабря 2017 09:00:00

В мультикультурном пхукетском сообществе выходцы из Индии давно играют одну из ключевых ролей, и один из самых ярких примеров – семья Сетхи, перебравшаяся сюда в дни оловянного бума. За прошедшую сотню лет с лишним Сетхи построили настоящую бизнес-империю на острове и прочно укоренились здесь.

Патриарх семьи Сэм Сетхи – один из известных тяжеловесов в сфере недвижимости, а также экспортно-импортного бизнеса. Его супруга Сарина управляет сетью ателье, известных качеством и мастерством работы. А старшая дочь Прийя руководит семейным рестораном Bollywood, который она возглавила в этом году после получения диплома в сфере туризма и гостеприимства.

Bollywood для Прийи – первая работа «на земле», и она определенно настроена проявить себя и вывести ресторан на новый уровень. Недавно Bollywood как раз открылся после четырехмесячной паузы, взятой для проведения реновации и расширения кухни. В ресторане я и встретился с Прийей пару недель назад.

«Мой отец открыл это место четыре года назад, но на тот момент это было отнюдь не бизнес-ориентированное решение. Я думаю, он руководствовался тем, что у нас, как у всех индусов, множество друзей, мы любим готовить и любим есть домашнюю индийскую еду. И отца регулярно спрашивали, почему бы ему не открыть индийский ресторан в районе Пхукет-Тауна, где их нет», – рассказывает Прийя.

«Кроме того, этот ресторан – это место, где отец может провести деловую встречу или посидеть с друзьями. У нас множество родственников и приятелей по всему миру, и приятно иметь местечко, где можно с ними встретиться. Так все и началось», – добавляет она.

К кухне индусы традиционно относятся максимально серьезно, и Прийя рассказывает, что поиск поваров для Bollywood был настоящим квестом. Семья Сетхи искала шефов, которые будут готовить не просто индийскую кухню, а именно ту, которую хотели бы подавать друзьям члены семьи.

«Все наши шефы из Индии, и процесс их поиска был большим делом. Мы попробовали нескольких поваров, продегустировали их блюда, проверили, смогут ли они изменить некоторые кулинарные техники, чтобы результат больше соответствовал тому, что мы хотели. Дело в том, что мы хотели подавать более домашние блюда, а не стандартную индийскую кухню для туристов», – объясняет Прийя.

Стоило хозяйке ресторана заговорить о еде, как эта еда начала появляться на столе перед нами. Прийя сама выбрала блюда, так что моя задача сводилась исключительно к дегустации. Сперва нам подали закуски: ароматные луковые бхаджи; поджаристые самосы с нежной начинкой из горошка и картофеля; знаменитого цыпленка тандури. Жар индийской печи оставил на кусочках курицы легкие подпалины, а сами они были покрыты хрустящим панцирем из индийских приправ и йогурта, которые защитили сочное мясо от высыхания и придали блюду аппетитный красный цвет.

Закуски были поданы на стол с классическим трио индийских приправ: кисло-сладким чатни из тамаринда, освежающим мятным соусом на основе йогурта и острым чили-соусом. Не забыла хозяйка и про умопомрачительные лепешки наан: как чесночные, так и обычные.

За закусками последовали два карри: нежный матта панир (с индийским сыром в густой подливе на основе шпината) и взрывающийся вкусом и красками мургх макхани (с курицей в густом сливочно-томатном соусе). Венчал же ансамбль бириани с бараниной: приправленный куркумой длиннозерный рис басмати с кусочками нежной бараниной, томленой на слабом огне до идеальной мягкости. Именно на этом этапе и пригодились поданные к столу лепешки, которыми было крайне удобно зачерпывать умопомрачительный соус обоих карри.

Выбранный Прийей набор блюд действительно был «выставкой» того, что предлагает Bollywood, но одновременно хозяйка призналась, что многие из посетителей в меню не заглядывают вовсе, просто озвучивая пожелания шефу: приведенный там список – это далеко не полный перечень того, что могут приготовить повара Bollywood.

«У нас есть постоянные гости, которые вообще не открывают меню, потому что знают, что именно они хотят, и одновременно знают, что в меню этого нет», – улыбается Прийя.

«В индийской кухне огромное количество ингредиентов, с которым можно играть и создавать совершенно новые блюда... а наши шефы просто потрясающие», – добавила в завершение она. И поспорить с этим утверждением действительно непросто.

Ресторан Bollywood находится в комплексе Cino Bypass на пересечении Bypass Rd. и Soi Bang Yai. Заведение открыто ежедневно с 11 утра до 11 вечера (вторник – выходной). Заказать столик можно по телефону 076-304-034. Страница в Facebook: Bollywoodphuket.