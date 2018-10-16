Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Более тысячи иностранцев задержаны на Пхукете за визовые нарушения

Иммиграционное бюро Пхукета отчиталась об итогах кмпании Operation X-Ray Outlaw Foreigner на Пхукете.

Новости Пхукета

16 Октября 2018, 01:29 PM
Участие в мероприятии 15 октября принял шеф иммиграционной полиции по шестому региону генерал-майор Джедсада Яйсун. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Участие в мероприятии 15 октября принял шеф иммиграционной полиции по шестому региону генерал-майор Джедсада Яйсун. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как заявил начальник иммиграционной полиции Пхукета подполковник Катхатхорн Кумтхиенг, за две недели октября на острове было задержано более тысячи иностранцев, нарушивших визовое и трудовое законодательство.

«За период с 1 по 14 октября на Пхукете были обнаружены 583 иностранца, превысивших разрешенный срок пребывания в Таиланда. Еще 880 иностранцев были задержаны за нелегальный въезд в страну или нарушение Закона о труде иностранцев в Таиланде», – заявил подполковник Кумтхиенг, выступая перед участвовавшими в кампании сотрудниками правоохранительных органов и других структур.

«С начала месяца сотрудниками Иммиграционного бюро Пхукета были проверены 397 отелей и домов, где потенциально проживали иностранцы», – добавил он.

Подполковник напомнил, что все лица, сдающие жилье иностранцам, обязаны в течение 24 после заселения постояльцев сообщать о них в Иммиграционное бюро.

Как пояснил офицер, приказ о проведении кампании по борьбе с нарушителями визового законодательства поступил из Бангкока.

Общее собрание участников кампании состоялось в штабе пхукетской полиции 15 октября, участие в мероприятии принял шеф иммиграционной полиции по шестому региону генерал-майор Джедсада Яйсун.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Военные пригрозили ответственностью бизнесу, на чьей территории продают контрафакт
Полиция подтвердила сообщения об убийстве туристом из Китая своей жены на Пхукете
Четыре человека задержаны в Чалонге за хранение оружия и наркотиков
Кампания в СМИ в преддверии «Семи дней опасности на дорогах» стартует с задержкой
На Пхукете зафиксировали вспышку вируса чикунгунья
Водитель туристического минивэна попал в аварию на второй день работы
Мотоцикл жительницы Пхукета сгорел, не дождавшись ремонта
У жителя Пхукета изъяли кустарный «мушкет»
Пожар в Вичите нанес ущерба на 300 тыс. бат
Губернатор распорядился повысить безопасность на ремонтируемой трассе Чалонг-Ката
Таиланд остался в первой десятке стран мира с самыми опасными дорогами
Житель Ко-Кэу покончил с собой на почве ревности
На водохранилище Банг-Ньеу пропал рыбак
Подобранный на Най-Янге дельфин умер в PMBC
Понедельник, 10 декабря, будет нерабочим днем в Таиланде
777 Beach Condo
Dream Beach Club
Thai Residential
ZUMA Restaurant
EPL Prediction Competition 2018-2019

 