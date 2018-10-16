Более тысячи иностранцев задержаны на Пхукете за визовые нарушения

Иммиграционное бюро Пхукета отчиталась об итогах кмпании Operation X-Ray Outlaw Foreigner на Пхукете.

Новости Пхукета

16 Октября 2018, 01:29 PM

Участие в мероприятии 15 октября принял шеф иммиграционной полиции по шестому региону генерал-майор Джедсада Яйсун. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как заявил начальник иммиграционной полиции Пхукета подполковник Катхатхорн Кумтхиенг, за две недели октября на острове было задержано более тысячи иностранцев, нарушивших визовое и трудовое законодательство.

«За период с 1 по 14 октября на Пхукете были обнаружены 583 иностранца, превысивших разрешенный срок пребывания в Таиланда. Еще 880 иностранцев были задержаны за нелегальный въезд в страну или нарушение Закона о труде иностранцев в Таиланде», – заявил подполковник Кумтхиенг, выступая перед участвовавшими в кампании сотрудниками правоохранительных органов и других структур.

«С начала месяца сотрудниками Иммиграционного бюро Пхукета были проверены 397 отелей и домов, где потенциально проживали иностранцы», – добавил он.

Подполковник напомнил, что все лица, сдающие жилье иностранцам, обязаны в течение 24 после заселения постояльцев сообщать о них в Иммиграционное бюро.

Как пояснил офицер, приказ о проведении кампании по борьбе с нарушителями визового законодательства поступил из Бангкока.

Общее собрание участников кампании состоялось в штабе пхукетской полиции 15 октября, участие в мероприятии принял шеф иммиграционной полиции по шестому региону генерал-майор Джедсада Яйсун.