Более сотни мероприятий запланированы на Пхукете на Hовый год

Пхукет готовится с размахом отметить Новый год, как делал это до пандемии коронавируса. Возвращение туристов и отмена коронавирусных ограничений позволили местному бизнесу и властям наконец-то подойти к организации празднований с привычным масштабом. Страница Phuket Info Center, связанная с офисом губернатора, опубликовала приглашения на более 60 мероприятий, и это далеко не все события, запланированные на Новый год. В частности, в Blue Tree будет проходить «Синий огонек», на котором ожидают рэперов из «Касты», комиков с ТНТ и лучших диджеев Пхангана, Самуи и Пхукета.

Новости Пхукета

Отмечать наступление Нового года с угощением, музыкой и фейерверками планируют все пхукетские муниципалитеты, причем такие фестивали бесплатны. Платить надо только за еду и напитки при покупке их непосредственно на новогодних ярмарках.

В отелях, пляжных и ночных клубах, барах, ресторанах и других заведениях будут свои праздничные ужины с развлекательной программой на любой вкус. Где-то будет звучать джаз, где-то 2023 год встретят под звуки рэгги, где-то отдадут предпочтение классике с фортепиано и скрипкой, а где-то – электронной танцевальной музыке и русскому рэпу. В гастрономическом смысле меню также будет всех сортов. В широком диапазоне варьируются и цены на билеты.

Серию бесплатных фестивалей откроет рождественская ярмарка Dern Rim Lay @ Kata, которую организуют муниципалитет Карона и пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ). Мероприятие будет проходить 24-25 декабря на улице Pak Bang Rd., идущей вдоль пляжа Ката.

Гостям обещают изобилие местной еды, декорированные зоны для праздничных фотографий на память и выступление популярных тайских музыкантов. Вечером 24 декабря хедлайнером будет Tem Nawa, на следующий день – группа Samran.

Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO) назначило свой фестиваль на 29-31 декабря. Провожать старый год и встречать новый будут на пляже Сурин, название мероприятия классическое – Phuket Countdown.

Гостей, опять же, ждут десятки и сотни лотков с едой, а также выставка воздушных шаров, конкурс татуировки, световое шоу «Посреди моря» и отдельное – «Прекрасные краски Пхукета».

В рамках концертной программы 29 декабря на Сурине будет выступать тайская группа Skypass, 30 декабря – Open Game, 31 декабря – группа Kang Kang из южного Таиланда и Бенц Джария с коллективом Du-Omay.

Впрочем, основной с точки зрения официальных лиц «каунтдаун» пройдет, как всегда и было, в Сапан-Хине. Фестиваль с ежевечерними концертами и ярмаркой, тоже именующийся Phuket Countdown, будет продолжаться с 28 декабря по 5 января. Среди особых событий – шоу Pi Mai – Hai Tong Dum, P.Pern Samrong и Nui Suwina. Непосредственно 31 декабря ожидается Джеб Бенджапорн из R Siam.

Администрация провинции в лице Phuket Provincial Office уже пообещала, что фейерверк в новогоднюю ночь будет самым большим из когда-либо организовывавшихся.

После Нового года концерты в Сапан-Хине продолжатся. Однако так ничего и не известно о традиционной лотерее Красного Креста, победители которой раньше определялись в заключительный день ярмарки.

Расписание других событий (как говорилось выше, в количество более 60 мероприятий) можно найти на странице Phuket Info Center.

На 31 декабря также запланирован концерт «Касты» в Blue Tree. Ростовчане должны выступить в пхукетском аквапарке на «Синем огоньке», который позиционируется как мероприятие для тех, кто соскучился по «той самой» атмосфере Нового года и считает, что «Голубой огонек» «уже давно слишком голубой». Вместе с четырьмя рэперами из Ростова на «Синем огоньке» выступят три комика с ТНТ, лучшие диджеи с Пхангана, Самуи и Пхукета и некий секретный хедлайнер.

После Нового года на острове планируются два концерта других музыкантов из России. 6 января должна выступить группа «Би-2», 13 января – Василий Вакуленко, который на этом мероприятии будет выступать как Баста.