Более 9 кг кристаллического метамфетамина и 54 тыс. таблеток изъяты на Пхукете

Полиция Пхукета отчиталась о трех антинаркотических рейдах, прошедших в конце апреля в тамбонах Чалонг и Чернг-Талей. В общей сложности в ходе операций было изъято более 9 кг кристаллического метамфетамина и свыше 54 тыс. таблеток

Иккапоп Тхонгтуб

Понгпхат Путтхаракса (24 года), Нуттавут Клонгсурин (28 лет), Янин Нучайконг (26 лет), Патачрин Буньям (28 лет). Фото: Полиция Пхукета

Понгпхат Путтхаракса (24 года), Нуттавут Клонгсурин (28 лет), Янин Нучайконг (26 лет), Патачрин Буньям (28 лет). Фото: Полиция Пхукета

Правоохранители Таланга провели 28 апреля «выездной» арест в Чалонге, арестовав жителя своего округа Воракорна Пхисана у HomePro неподалеку от кольцевой развязке. Операцией руководил капитан Супапот Ла-Онгсакун, причем в отчете как причастные к задаче лица были указаны многие офицеры высокого ранга вплоть до генерал-майора Сермпхана Сириконга.

После ареста господина Психана полицейские обыскали два дома в пятом мубане Срисутхорна, где изъяли кустарно изготовленный пистолет под патроны .38 калибра, семь патронов .38 калибра, два пистолетных магазина, девять патронов .22 калибра, а также 5,5 кг кристаллического метамфетамина, 40,4 тыс метамфетаминовых таблеток и 70 таблеток экстази.

Кроме того, в качестве улик были изъяты электронные весы в количестве двух штук, две деревянные шкатулки, открывающиеся электронным ключом и блокнот с записями о сделках по продаже наркотиков.

Господину Психану предъявили обвинения в хранении наркотических препаратов первой категории с целью продажи и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, говорится в отчете полиции.

Отдельно прошел рейд на Soi Khoktanode 10 в тамбоне Чернг-Талей, которым руководил подполковник Пхит Тхонгто из центрального полицецйского участка. В ходе этой операции было изъято 3,5 кг кристаллического метамфетамина и 14 тыс. содержащих метамфетамин таблеток. Также полицейские задержали четырех подозреваемых. В отчете об операции приведены следующие имена: Понгпхат Путтхаракса (24 года), Нуттавут Клонгсурин (28 лет), Янин Нучайконг (26 лет), Патачрин Буньям (28 лет). Все четверым предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Третий арест был произведен на Soi Ta-iad в Чалонге. Там сотрудники пхукетской полиции задержали 59-летнего уроженца провинции Сисакет по имени Рунгруанг Патикбут. В ходе обыска в доме престарелого мужчины были обнаружены 24 метамфетаминовые таблетки, господину Патикбуту. Ему также предъявили обвинения в хранении наркотика первой категории с целью продажи.