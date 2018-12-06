Более 5000 человек примут участие в заезде Bike Un Ai Rak на Пхукете

На Пхукете закончился процесс официальной записи на получение памятных футболок для участия в велопробеге Bike Un Ai Rak, который пройдет 9 декабря. Запись на участие будет открыта вплоть до самого мероприятия, но памятные футболки получат только те, кто записались заранее.

Новости Пхукета

6 Декабря 2018, 11:21 AM

Фото: Phuket PR Department

К настоящему моменту на Пхукете уже прошли две репетиции велопробега. По словам заместителя начальника пхукетской полиции Чайвата Уйкама, полицейские получили достаточно информации и опыта, чтобы обеспечить успешное проведение мероприятия. В частности, репетиция заезда 2 декабря собрала более 1000 человек.

Как пояснил полковник Уйкам, обеспечивать проведение велопробега будут более 500 сотрудников полиции из участков в Вичите, Чалонге и Пхукет-Тауне. Улицы, по котором пройдет заезд, будут закрыты с 14:00 до 17:00, заявил полковник Уйкам.

«Все улицы будут закрыты, везде будут дежурить сотрудники полиции, потому что я не хочу никаких происшествий на этом мероприятии», – заявил полковник.

Напомним, мероприятие Bike Un Ai Rak на Пхукете начнется в 15:00. Участники велопробега выдвинутся от здания Phuket Provincial Hall, откуда проследуют на запад к холму Ранг. Там велосипедисты повернут на юг и продолжат движение по Patiphat Rd. и Chao Fa East Rd. через Пхукет-Таун и Вичит вплоть до поворота на Luang Por Cham Rd. в Чалонге.

Проехав мимо храма Wat Chalong, участники пробега повернут на Chao Fa West Rd., по которой проследуют на север до поворота на Wirat Hongyok Rd. Проехав мимо ночного рынка Naka Market, велосипедисты пересекут Chao Fa East Rd. и продолжат движение по Bangkok Rd., свернув на первом светофоре в сторону исторического центра Пхукет-Тауна.

Следующий этап пробега пройдет по Yaowarat Rd. и Thalang Rd (против обычного направления движения транспорта). Затем участники свернут направо на Phuket Rd., доедут по ней до храма в Сапан-Хине, развернутся и направятся обратно в город до Surin Circus, где перестроятся на Montri Rd., а затем повернут на Narison Rd. и вернутся к точке, откуда стартовали.

Репетиции велопробега прошли 25 ноября и 2 декабря.