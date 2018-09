Более 40 мертвых и раненых черепах обнаружили на Пхукете с начала июля Пхукетский офисы Министерства природных ресурсов и окружающей среды (MNRE) и Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) запустили совместную кампанию по защите морских черепах. Решение было принято на фоне большого количества случаев обнаружения раненых или погибших черепах на пляжах андаманского побережья, в особенности Май-Кхао на Пхукете и Тхай-Муанг в Пханг-Нга. Новости Пхукета 27 Сентября 2018 10:22:46 Фото: OrBorTor тамбона Камала О запуске кампании по предотвращению гибели черепах было объявлено на встрече 25 сентября, участие в которой приняли глава пхукетского офиса DMCR Ватчарин Тхинталанг, глава местного оифса MNRE Натаван Джумлонгкат и вице-губернатор Тхаворнват Кхонгкэу. «Черепахи получают травмы, когда запутываются в рыболовных сетях, выбрасываемых в море рыбаками и экипажами осуществляющих коммерческий лов траулеров. Также черепахи напрямую страдают от мусора в море, такого как пластиковые пакеты, выбрасываемые местными жителями и туристами», – заявил вице-губернатор Кхонгкэу. Именно с этими двумя угрозами для черепах и намерены бороться официальные лица в рамках новой кампании. В первую очередь речь идет об информационной работе с жителями Пхукета, местными рыбаками и туристическим бизнесом. Кроме того, официальные лица хотели бы, чтобы местный бизнес чаще проводил экологические мероприятия, такие как недавний подводный субботник организации Go Eco Phuket. В рамках субботника со дна моря у побережья Кораллового острова было поднято около тонны разнообразного мусора. В беседе с корреспондентом The Phuket News и «Новостей Пхукета» специалистка Пхукетского центра морской биологии (PMBC) Чаванья Чаякватханью заявила, что в период с 1 июля по 25 сентября на побережье Пхукета были найдены 42 раненые или мертвые морские черепахи. «Из 42 найденных черепах 38 были либо обнаружены уже мертвыми, либо умерли впоследствии», – рассказала доктор Чаякватханью. «Большинство найденных на Пхукете черепах были оливковыми черепахами Ридлея, найденные преимущественно на Май-Кхао. Они были обнаружены в крайне слабом состоянии. Некоторые из черепах страдали от настолько сильных инфекций, что затем погибли», – добавила она. При этом одна из 42 найденных на Пхукете черепах оказалась знакомой специалистам PMBC. Как пояснила госпожа Чаякватханью, у черепахи были бирка, указывающая на то, что она была возвращена в естественную среду обитания после реабилитации в РМВС. «Сейчас она снова у нас в центре. Этой черепахе один год, она очень слабая, но травм не имеет», – отметила доктор Чаякватханью. По словам специалистки PMBC, главная угроза для морских черепах – это рыболовные сети. Это же «Новостям Пхукета» и The Phuket News сообщил директор центра Конгкиет Киттиваттанвонг. «Выбрасываемые в море сети в этом году убили и покалечили множество черепах в Андаманском море. Речь идет о водах провинций Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Транг, Сатун», – добавил господин Киттиваттанвонг.