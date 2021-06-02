Более 35 тыс. домохозяйств Пхукета получат продуктовые наборы от OrBorJor

Свыше 35 тыс. пхукетских домохозяйств должны в ближайшее время получить продуктовые наборы от административной организации провинции (OrBorJor). Соответствующее заявление сделал по итогам совещания 1 июня глава OrBorJor Реват Арироб.

2 Июня 2021, 04:02 PM

Реват Арироб. Фото: Phuket OrBorJor

Господин Арироб пояснил, что старт компании по организации продуктовой помощи был дан на встрече 18 мая, в которой участвовали представители всех районных административных организаций (OrBorTor) Пхукета.

Затем, вплоть до 30 мая, районные администрации собирали информацию о том, какая поддержка им нужна со стороны центральной организации и отправляли в нее свои запросы на выделение средств, если собственных бюджетов не хватало.

«Каждый продуктовый набор стоит в районе 550-600 бат и включает два пятикилограммовых мешка риса, одну бутылку растительного масла, 12 банок рыбных консервов и 12 упаковок лапши быстрого приготовления», – рассказал господин Арироб.

«Распространение набором начнется с 10 июня. Помощь получат 35,7 тыс. домохозяйств в пяти тамбонах Пхукета: 11,9 тыс. в Вичите; 5,8 тыс. в Чалонге; 2,8 тыс. в Патонге; 1,4 тыс. в Камале; 5 тыс. в Срисунтхорне; 3,1 тыс. в Чернг-Талей и 3,1 тыс. в Май-Кхао», – добавил глава OrBorJor.

Четыре районные администрации – Пхукет-Таун, Рассада, Раваи и Ко-Кэу – заявили, что им поддержка со стороны OrBorJor не нужна и они могут оказать помощь нуждающися за счет своих собственных средств.

Напомним, что еще в ходе предвыборной кампании (выборы прошли в декабре 2020 года) господин Арироб объявил своим приоритетом помощь лицам, оставшимся без средств к существованию из-за коронавируса. После избрания он начал выезжать непосредственно к жителям и расспрашивать их о положении дел. Количество наиболее тяжело пострадавших господин Арироб тогда оценивал в 40-50 тыс. человек.