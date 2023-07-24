Более 27,5 тыс. таблеток метамфетамина и 906 г кристаллов изъяли в Кату

Полиция Кату арестовала двух человек и изъяла более 27,5 таблеток метамфетамина и свыше 900 г наркотика в кристаллической форме в ходе рейда на Soi Thida в воскресенье, 23 июля. Также у подозреваемых были изъяты пистолет и семь транспортных средств – автомобиль и шесть мотоциклов.

Иккапоп Тхонгтуб

Двое жителей Кату были арестованы 23 июля в рамках кампании по борьбе с наркоторговлей. Фото: Kathu Police

Двое жителей Кату были арестованы 23 июля в рамках кампании по борьбе с наркоторговлей. Фото: Kathu Police

Двое жителей Кату были арестованы 23 июля в рамках кампании по борьбе с наркоторговлей. Фото: Kathu Police

Как сообщил полицейский участок Кату, местные жители Виравонг Нойчан (39 лет) и Булин Деча (31 год) были арестованы в рамках начавшейся в июле кампании, направленной на борьбу с наркоторговлей и другой криминальной активностью. Кампания будет продолжаться до сентября включительно.

Господин Нойчан и госпожа Деча были арестованы в своем съемном жилье на Soi Thida, отходящей от Bypass Rd. в районе южного въезда в тоннель Samkok Underpass. Скромное жилье пары находилось в глубине неприметной улицы.

При обыске полицейские изъяли более 27,5 тыс метамфетаминовых таблеток, порядка 906 г кристаллов, пистолет с тремя патронами. К делу также были приобщены автомобиль и шесть мотоциклов, которые были припаркованы у дома.

Господин Нойчан и госпожа Деча были доставлены в полицейский участок Кату. Обвинения против них включают незаконное хранение наркотических средств первой категории с целью продажи. Господин Нойчан дополнительно обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов.