Более 27,5 тыс. таблеток метамфетамина и 906 г кристаллов изъяли в Кату

Как сообщил полицейский участок Кату, местные жители Виравонг Нойчан (39 лет) и Булин Деча (31 год) были арестованы в рамках начавшейся в июле кампании, направленной на борьбу с наркоторговлей и другой криминальной активностью. Кампания будет продолжаться до сентября включительно.
Господин Нойчан и госпожа Деча были арестованы в своем съемном жилье на Soi Thida, отходящей от Bypass Rd. в районе южного въезда в тоннель Samkok Underpass. Скромное жилье пары находилось в глубине неприметной улицы.
При обыске полицейские изъяли более 27,5 тыс метамфетаминовых таблеток, порядка 906 г кристаллов, пистолет с тремя патронами. К делу также были приобщены автомобиль и шесть мотоциклов, которые были припаркованы у дома.
Господин Нойчан и госпожа Деча были доставлены в полицейский участок Кату. Обвинения против них включают незаконное хранение наркотических средств первой категории с целью продажи. Господин Нойчан дополнительно обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов.