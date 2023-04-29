Более 250 человек арестованы в рамках кампании против нарушений закона в сфере туризма

Туристическая полиция Таиланда сообщила первые данные о «практических результатах» работы в рамках новой кампании по борьбе с преступлениям в связанных с туризмом сферах и негативно влияющих на индустрию гостеприимства. Отчет озвучил в ходе визита на Пхукет замглавы ведомства генерал-майор Пхонгсаям Микантхонг. Если понимать публикацию турполиции буквально, то всего за два дня 26-27 апреля были арестованы свыше 250 человек. На нарушения Закона о туристическом бизнесе пришлась четверть всех дел, еще больше – на категорию «транснациональная преступность и иммиграционные нарушения».

Новости Пхукета

29 Апреля 2023, 03:29 PM

Замглавы ведомства генерал-майор Пхонгсаям Микантхонг на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Туристическая полиция опубликовала отчет о ходе борьбы с туристическим криминалом 28 апреля, затем его в переписанном видео распространила страница Phuket Info Center, связанная с властями Пхукета.

Оригинальная публикация турполиции состоит из видео, включающего фрагменты выступления генерала Микантхонга на Пхукете, а также «сумму практических результатов» за 26-27 апреля – «в общей сложности 253 произведенных ареста с 258 подозреваемыми».

Приведенная дальше разбивка по типам преступлений, впрочем, не дает в сумме ни 253, ни 258. Также в списке всего девять категорий правонарушений, хотя на старте кампании в Паттайе и через месяц на Пхукете говорилось о десяти типах.

Как бы то ни было, турполиция официально привела следующие показатели «практических результатов»:

Нарушения Закона о туристическом бизнесе – 54 ареста;

Содержание нелегальных борделей – 4 случая;

Нарушения в сфере туристического транспорта – 21 случай;

Нарушения правил дорожного движения – 25 случаев;

Незаконный оборот наркотиков в туристических места – 26 дел;

Транснациональная преступность и иммиграционные нарушения – 76 дел, 82 человека;

Крупные преступления, затрагивающие туризм – 32 дела;

Ношение оружия «влиятельными людьми и числа мафии» в туристических местах – 8 человек;

Превышение разрешенного срока пребывания в стране (оверстэй) – 7 случаев.

Публикация турполиции заканчивается на последнем пункте списка. В сообщении Phuket Info Center есть дополнительный абзац, в котором повторяются слова генерала Микантхонга о том, что туристическая полиция намерена объединить усилия с другими ведомствами и принять все меры по защите туристов от преступности для укрепления уверенности иностранцев в Пхукете и Таиланде как туристических направлениях.

Напомним, что официальная церемония начала кампании по борьбе с нарушениями закона в связанных с туризмом сферах прошла в Паттайе еще 23 марта, а на Пхукете состоялась 27 апреля. В обоих случаях смотр сил и брифинг для сотрудников туристической и иммиграционной полиции проводил генерал Микантхонг. В отчете турполиции ничего не говорится о том, где были произведены аресты, вошедшие в озвученную 27 числа «сумму практических результатов».