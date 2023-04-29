Более 250 человек арестованы в рамках кампании против нарушений закона в сфере туризма

Туристическая полиция опубликовала отчет о ходе борьбы с туристическим криминалом 28 апреля, затем его в переписанном видео распространила страница Phuket Info Center, связанная с властями Пхукета.
Оригинальная публикация турполиции состоит из видео, включающего фрагменты выступления генерала Микантхонга на Пхукете, а также «сумму практических результатов» за 26-27 апреля – «в общей сложности 253 произведенных ареста с 258 подозреваемыми».
Приведенная дальше разбивка по типам преступлений, впрочем, не дает в сумме ни 253, ни 258. Также в списке всего девять категорий правонарушений, хотя на старте кампании в Паттайе и через месяц на Пхукете говорилось о десяти типах.
Как бы то ни было, турполиция официально привела следующие показатели «практических результатов»:
- Нарушения Закона о туристическом бизнесе – 54 ареста;
- Содержание нелегальных борделей – 4 случая;
- Нарушения в сфере туристического транспорта – 21 случай;
- Нарушения правил дорожного движения – 25 случаев;
- Незаконный оборот наркотиков в туристических места – 26 дел;
- Транснациональная преступность и иммиграционные нарушения – 76 дел, 82 человека;
- Крупные преступления, затрагивающие туризм – 32 дела;
- Ношение оружия «влиятельными людьми и числа мафии» в туристических местах – 8 человек;
- Превышение разрешенного срока пребывания в стране (оверстэй) – 7 случаев.
Публикация турполиции заканчивается на последнем пункте списка. В сообщении Phuket Info Center есть дополнительный абзац, в котором повторяются слова генерала Микантхонга о том, что туристическая полиция намерена объединить усилия с другими ведомствами и принять все меры по защите туристов от преступности для укрепления уверенности иностранцев в Пхукете и Таиланде как туристических направлениях.
Напомним, что официальная церемония начала кампании по борьбе с нарушениями закона в связанных с туризмом сферах прошла в Паттайе еще 23 марта, а на Пхукете состоялась 27 апреля. В обоих случаях смотр сил и брифинг для сотрудников туристической и иммиграционной полиции проводил генерал Микантхонг. В отчете турполиции ничего не говорится о том, где были произведены аресты, вошедшие в озвученную 27 числа «сумму практических результатов».