Более 200 тыс. человек приехали отмечать Новый год на Пхукете

Встречать Новый год на Пхукете приехали более 208 тыс. гостей, которые принесли местной экономике порядка 6,7 млрд бат. Соответствующие цифры озвучила глава пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Натхасири Роннасири.

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«Пхукетский офис ТАТ ожидает, что новогодние праздники 2023 года, оценочно и согласно средним паттернам трат, сгенерировали порядка 6,69 млрд бат для экономики Пхукета», – заявила госпожа Роннасири.

Количество пассажиров международных рейсов составило 43,1 тыс. человек, внутренних – 36 тыс., остальные гости прибыли преимущественно наземным транспортом. Средняя продолжительность нахождения туриста на острове равнялась 3,06 ночам.

Губернатор провинции Наронг Вунсиеу поблагодарил жителей острова за все, что они сделали, чтобы Пхукет снова встал на ноги, и отдельно отметил, что речь идет о благополучии не только провинции, но и всей страны. Также он напомнил, что совсем скоро будет китайский Новый год, а затем Сонгкран – два других праздника и периода повышенного турпотока.

«Мы вернулись, хотя никто точно не знает, как жизнь будет развиваться даже. Кто-то говорит, что COVID-19 может прийти снова, но после того, как мы пережили пандемию, так просто нас уже не напугать. Мы прошли через очень тяжелые времена, так что я думаю, что нам нужно найти в себе еще немного терпения и следовать философии устойчивого и ответственного развития Короля Рамы IX. Мы намерены и дальше развивать туризм, чтобы он сиял и блистал», – добавила от лица бизнеса гендиректор Siam Niramit Phuket Панин Китипарапорн, слова которой приводит Bangkok Post.

Пхукет стал пионером открытия Таиланда для туристов в июле 2021 года, когда была запущена программа Phuket Sandbox, и до сих пор остров является флагманом туристического рынка, десятикратно обгоняя по туристической выручке Паттайю. На самом же Пхукете флагманскую роль в отсутствие китайцев выполняют туристы из России, на долю которых приходится не менее четверти всего турпотока. Восстановление российских прибытий – более 80% от показателей 2019 года.

За ноябрь и декабрь, два первых месяца высокого сезона, аэропорт Пхукета принял 578,926 тыс. пассажиров из-за рубежа, свидетельствуют данные пхукетского офиса Иммиграционного бюро. Причем в эти цифры не включены иностранцы, прошедшие паспортный контроль в Бангкоке, а затем прилетевшие на Пхукет внутренними рейсами. Один из ярких примеров – 10-миллионные туристы из Саудовской Аравии, которые получили причитающиеся им сувениры в Suvarnabhumi, после чего продолжили путь на остров. При этом в пхукетсккую статистику они не попали.

Первая десятка стран по прибытиям на Пхукет за ноябрь-декабрь выглядит следующим образом:

Россия – 161504 визита;

Индия – 63510;

Великобритания – 31974;

Австралия – 31531;

Сингапур – 31425;

Казахстан – 24673;

Германия – 22891;

Малайзия – 20861;

США – 15281;

Южная Корея – 14112;

Основным вызовом и одновременно надеждой 2023 года станет возвращение туристов из Китая. Власти Таиланда прогнозируют, что в январе их будет 60 тыс. на всю страну, в феврале – 90 тыс., в марте – 150 тыс.