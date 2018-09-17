Более 200 обезьян поймали в Пхукет-Тауне для стерилизации

На Пхукете продолжается кампания по ограничению численности макак в проблемных локациях, где обезьяны соседствуют с людьми.

17 Сентября 2018 16:44:44

Фото: Администрация Пхукета

В рамках второго раунда кампании были пойманы для стерилизации 223 обезьяны. Об этом заявил господин Понгчарт Чоыхом, руководящий программой по сдерживанию роста обезьяньих популяций и возглавляющий образовательный центр при природном заказнике Khao Phra Theaw в Таланге.

Господин Чоыхом пояснил, что отлов обезьян продолжался в течение четырех дней. Большая часть пойманных макак уже стерилизована и выпущена назад в привычный ареал обитания.

