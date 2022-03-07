Более 2 млн престарелых остаются не привитыми в Таиланде

Департамент эпидемиологии (DDC) при Министерстве здравоохранения Таиланда обратился к тайским гражданам старшего возраста с призывом привиться от коронавирусной инфекции до Сонгкрана. Традиционно в этот праздник тайцы навещают родственников в других провинциях, на фоне чего медики опасаются роста числа заражений.

Новости Пхукета

7 Марта 2022, 05:02 PM

Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Заместитель главы DDC доктор Сомпхон Иэмсиритхаворн заявил, что по состоянию на начало марта в Таиланде остаются не привитыми около 2,17 млн престарелых. При этом лица преклонного возраста считаются группой повышенного риска, поскольку у них возможно тяжелое течение COVID-19 с осложнением хронических заболеваний. Господин Иэмсиритхаворн призвал престарелых прививаться.

«Вакцинация может спасти их жизни и, конечно, минимизирует тяжесть симптомов при заболевании COVID-19», – заявил заместитель главы DDC.

В качестве аргумента в поддержку своих слов он привел данные собранной в стране статистики. Согласно ей, сочетание двух базовых прививок и бустера сокращает риск летального исхода при заболевании в 41 раз.

Господин Иэмсиритхаворн отметил, что в течение двух последних месяцев от коронавирусной инфекции в Таиланде скончались 928 человек из старшей возрастной группы. Большинство из них не были привиты, указывает Bangkok Post. Хотя в целом престарелые, конечно, прививаются.

«Большая доля старшей возрастной группы в Таиланде сейчас получила хотя бы одну дозу вакцины. Процент вакцинации среди престарелых достигает 83%, что соответствует 10,54 млн человек», – заявил заместитель главы DDC.

«Однако более 2 млн человек в этой возрастной группе не получили ни одного укола вообще. Им нужно вакцинироваться так быстро, как только можно. Мы не хотим трагических потерь жизней среди старшего поколения в семьях из-за коронавируса в период Сонгкрана», – добавил он.

Согласно статистике DDC, в возрастной группе 60-69 лет уровень заболеваемости COVID-19 составляет 521 человек на 100 тыс. населения. Среди лиц старше 70 лет показатель чуть ниже – 444 человека на 100 тыс.

При этом две указанные группы лидируют по уровню смертности от коронавирусной инфекции. Для группы 60-69 лет он составляет 0,62%, а для группы старше 70 лет – 2,86%. Для сравнения, среди лиц в возрасте 30-39 лет смертности составляет 0,03%, а среди детей до девяти лет включительно – 0,01%.

Господин Иэмсиритхаворн отметил, что граждане Таиланда должны сделать все возможное, чтобы их родственники старшего возраста привились к Сонгкрану.

Ранее DDC заявлял, что в случае худшего сценария развития событий уровень заболеваемости коронавирусом к Сонгкрану может вырасти до 100 тыс. новых случаев в день, а уровень смертности – до 50 в день. При этом в начале марта количество умерших даже превышало указанные цифры. Так 4 числа было зафиксировано 54 смерти при 23,83 тыс. новых заражений.