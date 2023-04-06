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Более 2,3 кг кокаина перехватили в аэропорту Пхукета

В пхукетском аэропорту арестовали пассажирку с грузом кокаина. Прилетевшая из Стамбула гражданка Таиланда уже находилась под наблюдением после одной из предыдущих антинаркотических операций, в ходе которой также был изъят кокаин. Утром 6 апреля ее арестовали, когда она прибыла на остров, везя с собой 2,35 кг наркотика в секретном отсеке под подкладкой чемодана.

Иккапоп ТхонгтубНовости Пхукета

6 Апреля 2023, 06:26 PM
В аэропорту Пхукета задержали тайскую гражданку с 2,35 кг кокаина в багаже. Фото: ONCB

В аэропорту Пхукета задержали тайскую гражданку с 2,35 кг кокаина в багаже. Фото: ONCB

В аэропорту Пхукета задержали тайскую гражданку с 2,35 кг кокаина в багаже. Фото: ONCB

В аэропорту Пхукета задержали тайскую гражданку с 2,35 кг кокаина в багаже. Фото: ONCB

В аэропорту Пхукета задержали тайскую гражданку с 2,35 кг кокаина в багаже. Фото: ONCB

В аэропорту Пхукета задержали тайскую гражданку с 2,35 кг кокаина в багаже. Фото: ONCB

В аэропорту Пхукета задержали тайскую гражданку с 2,35 кг кокаина в багаже. Фото: ONCB

В аэропорту Пхукета задержали тайскую гражданку с 2,35 кг кокаина в багаже. Фото: ONCB

В аэропорту Пхукета задержали тайскую гражданку с 2,35 кг кокаина в багаже. Фото: ONCB

В аэропорту Пхукета задержали тайскую гражданку с 2,35 кг кокаина в багаже. Фото: ONCB

Как сообщили официальные лица, 28-летнюю Вираван [фамилия не указана] взяли под наблюдение после декабрьского перехвата посылки из Колумбии, в которой были спрятаны 663 грамма кокаина. Наркотики находились между стенками двух термосов.

10 марта госпожа Вираван вылетела с Пхукета в Стамбул через Доху. Следователи сочли, что она могла отправиться за наркотиками, так что по прибытию 6 апреля ее встречала в аэропорту сводная команда силовиков, включая сотрудников Бюро по борьбе с наркотиками (NSB) и Офиса совета по контролю за оборотом наркотиков (ONCB).

В связи с арестом генсек ONCB Вичай Чаймонгкон отметил, что ранее транспортировкой кокаин в Таиланд, как правило, занимались выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, а самым распространенным способом транспортировки были провозка груза или в желудке или в потайных отсеках в багаже. Также на разных этапах маршрута от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии могли быть задействованы несколько курьеров, передававших друг друг один чемодан.

Непосредственно в рамках дела госпожи Вираван тайские правоохранители уже связались с представители американского Департамента по борьбе с наркотиками (DEA). Следователи хотят выяснить, как именно товар был доставлен в Стамбул, откуда его забрала 28-летняя тайка.

 

 

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