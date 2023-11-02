Более 180 человек арестованы по «иммиграционным делам» на Пхукете за год

Иммиграционное бюро Пхукета подвело итоги первого года кампании Crime Free Phuket, основной акцент в которой делается на соблюдении иностранцами визового законодательство. Как объявил глава офиса полковник Тханет Сукчай на совещании 30 октября, за 12 месяцев по «иммиграционным делам» были арестованы 188 человек, что соответствует одному аресту каждые два дня. За точку отсчета было взято 1 ноября 2022 года, когда Таиланд снял коронавирусные ограничения на въезд и полностью открылся для туризма, хотя регулярные отчеты о проверках иностранцев начали публиковаться только с июня.

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КАМПАНИЯ CRIME FREE PHUKET

Согласно материалам Иммиграционного бюро, которые полковник Тханет Сукчай презентовал 30 октября, за период с 1 ноября 2022 по 30 октября 2023 его офис провел 5597 визовых проверок в отношении иностранцев, совершив вместе с провинциальной полицией выезды по 5985 адресам пребывания иностранных граждан. Однако утром 3 ноября были приведены цифры уже за полные 12 месяцев: 5609 проверенных иностранцев и 6077 выездов (ниже итоги дополнительных дней даны в скобках).

Топ-5 национальностей по числу визовых проверок:

Россия – 1166 (1667) человек;

Мьянма – 931;

Китай – 542;

Великобритания – 179;

Франция – 140 (143).

Россияне самые массовые иностранные туристы на Пхукете и самые многочисленные экспаты. Британское сообщество экспатов – второе по численности, а китайское – третье. Причем к россиянам и китайцам есть вопросы относительно их бизнеса в Таиланде, нацеленного на обслуживание своих соотечественников. Многие тайцы видят в этом кражу доходов.

Граждане Мьянмы составляют большинство среди трудовых мигрантов, занятых в строительстве, рыболовстве и других сферах не престижного труда. В социально незащищенном бирманском сообществе нередки нарушения трудового законодательства и бытовой криминал на фоне неустроенности жизни.

Французы попали в центр внимания в связи с регулярными случаями неадекватного поведения на отдыхе, в частности, при вождении мототранспорта (включая уличные гонки на скутерах в Патонге).

По географии проверок лидирует Патонг, что снова можно связать с жалобами на французских туристов. Следом идут зоны ответственности полиции Чалонга и Вичита, включая Раваи и все окрестности Central Festival, ставшие в последние годы местом проживания россиян и китайцев. Все другие районы по частоте визовых проверок заметно отстают.

Всего за 12 месяцев было произведено 188 арестов по делам, относящихся к профилю Иммиграционного бюро.

Общая статистика дел по типам нарушенных законов:

Закон об Иммиграции – 146 человек: Оверстэй – 66; Нелегальный въезд в страну – 14; Иные нарушения по визам – 66;

Декрет о труде иностранцев – 11;

Закон о туристическом бизнесе – 6;

Другие уголовные преступления – 11;

Арест по ранее выданному ордеру – 14.

За неисполнения требования об обязательной регистрации иностранцев арендодателями жилья выписано 50 штрафов и вынесено 7985 предупреждений.

СТАТИСТИКА ПО ИНОСТРАНЦАМ НА ПХУКЕТЕ

Также Иммиграционное бюро опубликовало статистику по числу «проживающих» на Пхукете иностранцев. Как и во всех предыдущих отчетах, речь идет о цифре, которую можно использовать лишь как ориентир, но точные данные Иммиграционное бюро не озвучивает принципиально.

В данном случае в презентации полковника Сукчай была приведена цифра в 31,22 тыс. иностранцев на Пхукете. По всей видимости, речь идет о лицах, которые в течение года обращались в Иммиграционное бюро за продление разрешений на пребывание по тем или иным визам. Никаких подробностей, впрочем, уточнено не было.

Первая пятерка национальностей среди иностранных резидентов Пхукета:

Россия – 9,65 тыс. (30,9%);

Великобритания – 2,41 тыс. (7,7%);

Китай – данные не показаны;

Франция – 1,84 тыс. (5,91%);

США – 1,34 тыс. (4,3%).

Самые распространенные типы виз, за продлением которых обращались иностранцы: