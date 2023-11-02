Более 180 человек арестованы по «иммиграционным делам» на Пхукете за год

КАМПАНИЯ CRIME FREE PHUKET
Согласно материалам Иммиграционного бюро, которые полковник Тханет Сукчай презентовал 30 октября, за период с 1 ноября 2022 по 30 октября 2023 его офис провел 5597 визовых проверок в отношении иностранцев, совершив вместе с провинциальной полицией выезды по 5985 адресам пребывания иностранных граждан. Однако утром 3 ноября были приведены цифры уже за полные 12 месяцев: 5609 проверенных иностранцев и 6077 выездов (ниже итоги дополнительных дней даны в скобках).
Топ-5 национальностей по числу визовых проверок:
- Россия – 1166 (1667) человек;
- Мьянма – 931;
- Китай – 542;
- Великобритания – 179;
- Франция – 140 (143).
Россияне самые массовые иностранные туристы на Пхукете и самые многочисленные экспаты. Британское сообщество экспатов – второе по численности, а китайское – третье. Причем к россиянам и китайцам есть вопросы относительно их бизнеса в Таиланде, нацеленного на обслуживание своих соотечественников. Многие тайцы видят в этом кражу доходов.
Граждане Мьянмы составляют большинство среди трудовых мигрантов, занятых в строительстве, рыболовстве и других сферах не престижного труда. В социально незащищенном бирманском сообществе нередки нарушения трудового законодательства и бытовой криминал на фоне неустроенности жизни.
Французы попали в центр внимания в связи с регулярными случаями неадекватного поведения на отдыхе, в частности, при вождении мототранспорта (включая уличные гонки на скутерах в Патонге).
По географии проверок лидирует Патонг, что снова можно связать с жалобами на французских туристов. Следом идут зоны ответственности полиции Чалонга и Вичита, включая Раваи и все окрестности Central Festival, ставшие в последние годы местом проживания россиян и китайцев. Все другие районы по частоте визовых проверок заметно отстают.
Всего за 12 месяцев было произведено 188 арестов по делам, относящихся к профилю Иммиграционного бюро.
Общая статистика дел по типам нарушенных законов:
- Закон об Иммиграции – 146 человек:
- Оверстэй – 66;
- Нелегальный въезд в страну – 14;
- Иные нарушения по визам – 66;
- Декрет о труде иностранцев – 11;
- Закон о туристическом бизнесе – 6;
- Другие уголовные преступления – 11;
- Арест по ранее выданному ордеру – 14.
За неисполнения требования об обязательной регистрации иностранцев арендодателями жилья выписано 50 штрафов и вынесено 7985 предупреждений.
СТАТИСТИКА ПО ИНОСТРАНЦАМ НА ПХУКЕТЕ
Также Иммиграционное бюро опубликовало статистику по числу «проживающих» на Пхукете иностранцев. Как и во всех предыдущих отчетах, речь идет о цифре, которую можно использовать лишь как ориентир, но точные данные Иммиграционное бюро не озвучивает принципиально.
В данном случае в презентации полковника Сукчай была приведена цифра в 31,22 тыс. иностранцев на Пхукете. По всей видимости, речь идет о лицах, которые в течение года обращались в Иммиграционное бюро за продление разрешений на пребывание по тем или иным визам. Никаких подробностей, впрочем, уточнено не было.
Первая пятерка национальностей среди иностранных резидентов Пхукета:
- Россия – 9,65 тыс. (30,9%);
- Великобритания – 2,41 тыс. (7,7%);
- Китай – данные не показаны;
- Франция – 1,84 тыс. (5,91%);
- США – 1,34 тыс. (4,3%).
Самые распространенные типы виз, за продлением которых обращались иностранцы:
- Студенческая – 7,34 тыс. (23,52%);
- Рабочая/бизнес – 7,31 тыс. (23,43%);
- Пенсионная – 4,72 тыс. (15,13%);
- Туристическая – 3,14 тыс. (10%);
- Семейная – 2,39 тыс. (7,64%).