Более 150 тыс. человек соберутся в Бангкоке на Коронацию Рамы Х

Мэрия Бангкока ожидает, что более 150 тыс. человек соберутся на площади Санам-Луанг и центральных улицах столицы 5 мая, чтобы лично увидеть Королевскую процессию во второй день Коронации Рамы Х.

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Как пишет Bangkok Post, процессия начнет движение в 16:30. Ее старт ознаменует салют из 21 орудия. Мероприятие будет в прямом эфире транслироваться по телевидению.

На маршруте движения Королевской процессии будут дежурить 200 бригад медиков. Официальные лица просят людей заранее позаботиться о зонтах от солнца и питьевой воде, при этом для гостей церемонии будет заранее организованы пункты питания.

Точка изначального сбора зрителей будет организована на Sanam Chai Rd. Прибывать туда рекомендуется заранее, примерно к 15:00.