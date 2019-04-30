Более 150 тыс. человек соберутся в Бангкоке на Коронацию Рамы Х

Как пишет Bangkok Post, процессия начнет движение в 16:30. Ее старт ознаменует салют из 21 орудия. Мероприятие будет в прямом эфире транслироваться по телевидению.
На маршруте движения Королевской процессии будут дежурить 200 бригад медиков. Официальные лица просят людей заранее позаботиться о зонтах от солнца и питьевой воде, при этом для гостей церемонии будет заранее организованы пункты питания.
Точка изначального сбора зрителей будет организована на Sanam Chai Rd. Прибывать туда рекомендуется заранее, примерно к 15:00.