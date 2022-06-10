Более 150 тыс. человек подали заявления на выращивание конопли дома

Как отмечает Bangkok Post со ссылкой на главу FDA доктора Пайсарна Дункама, для получения разрешения на выращивание конопли в домашних условиях достаточно онлайн-регистрации, личного обращения ни в какие ведомства не требуется.
Основной (открытый первым) сайт для регистрации – plookganja.fda.moph.go.th, также на фоне высокого интереса граждан запущен второй сайт – https://plookganjaweb.fda.moph.go.th. Кроме того, есть мобильное приложение FDA, тоже носящее название Plook Ganja.
По состоянию на конец дня 10 июня у приложения более 100 тыс. скачиваний, при этом заявки на регистрацию в статусе коноплеводов через программу и через сайты подали уже свыше 150 тыс. человек, отметил доктор Дункам.
Глава FDA предупредил, что доказательством того, что человек зарегистрировался и может легально «плук ганджа» является электронный сертификат. В случае нарушения правил сертификат может быть отозван.
Доктор Дункам напомнил, что закон теперь разрешает выращивать коноплю в неограниченных количествах для целей улучшения собственного здоровья, приготовления средств традиционной медицины, коммерческого и промышленного использования. Разрешены выращивание и переработка растения.
При этом экстракты с содержанием тетрагидроканнабиола (ТГК, основного психоактивного вещества в марихуане) свыше 0,2% по-прежнему считаются наркотическим средством пятой категории, и их оборот законодательно контролируется. По отношению к ним применяются все соответствующие законы, включая уголовную статью о хранении наркотиков.