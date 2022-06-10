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Более 150 тыс. человек подали заявления на выращивание конопли дома

В четверг, 9 июня, Таиланд легализовал выращивание конопли на дому и употребление ее в медицинских и иных целях, не связанных с достижением эффекта наркотического опьянения просто для удовольствия. В первый же день более 150 тыс. человек подали заявки на получение разрешений на культивацию каннабиса в частном порядке, сообщило Управление по надзору за лекарственными средствами и продуктами питания (FDA).

Новости Пхукета

10 Июня 2022, 09:59 PM
Приложение Plook Ganja, через которое нужно зарегистрироваться, чтобы легально выращивать коноплю дома. Изображение: Google Play

Приложение Plook Ganja, через которое нужно зарегистрироваться, чтобы легально выращивать коноплю дома. Изображение: Google Play

Как отмечает Bangkok Post со ссылкой на главу FDA доктора Пайсарна Дункама, для получения разрешения на выращивание конопли в домашних условиях достаточно онлайн-регистрации, личного обращения ни в какие ведомства не требуется.

Основной (открытый первым) сайт для регистрации – plookganja.fda.moph.go.th, также на фоне высокого интереса граждан запущен второй сайт – https://plookganjaweb.fda.moph.go.th. Кроме того, есть мобильное приложение FDA, тоже носящее название Plook Ganja.

По состоянию на конец дня 10 июня у приложения более 100 тыс. скачиваний, при этом заявки на регистрацию в статусе коноплеводов через программу и через сайты подали уже свыше 150 тыс. человек, отметил доктор Дункам.

Глава FDA предупредил, что доказательством того, что человек зарегистрировался и может легально «плук ганджа» является электронный сертификат. В случае нарушения правил сертификат может быть отозван.

Доктор Дункам напомнил, что закон теперь разрешает выращивать коноплю в неограниченных количествах для целей улучшения собственного здоровья, приготовления средств традиционной медицины, коммерческого и промышленного использования. Разрешены выращивание и переработка растения.

При этом экстракты с содержанием тетрагидроканнабиола (ТГК, основного психоактивного вещества в марихуане) свыше 0,2% по-прежнему считаются наркотическим средством пятой категории, и их оборот законодательно контролируется. По отношению к ним применяются все соответствующие законы, включая уголовную статью о хранении наркотиков.

 

 

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