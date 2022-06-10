Более 150 тыс. человек подали заявления на выращивание конопли дома

В четверг, 9 июня, Таиланд легализовал выращивание конопли на дому и употребление ее в медицинских и иных целях, не связанных с достижением эффекта наркотического опьянения просто для удовольствия. В первый же день более 150 тыс. человек подали заявки на получение разрешений на культивацию каннабиса в частном порядке, сообщило Управление по надзору за лекарственными средствами и продуктами питания (FDA).

Новости Пхукета

10 Июня 2022, 09:59 PM

Приложение Plook Ganja, через которое нужно зарегистрироваться, чтобы легально выращивать коноплю дома. Изображение: Google Play