Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Более 150 пар сыграли свадьбы на Пхукете в День святого Валентина

Согласно оценкам официальных лиц, более 150 пар зарегистрировали браки на Пхукете в День святого Валентина (14 февраля).

Новости Пхукета

17 Февраля 2019, 09:00 AM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

День святого Валентина является популярной датой для регистрации брака в Таиланде, и многие пары специально ждут этого праздника, чтобы узаконить отношения.

В этом году в управе округа Мыанг-Пхукет 14 февраля было зарегистрировано 129 союзов, а всего на острове – более 150. Таковы оценки официальных лиц, озвученные Департаментом связей с общественностью администрации провинции Пхукет

Регистрация браков в управе Мыанг-Пхукет проходила в присутствии вице-губернатора Пракоба Вонгманирунга, главы округа Викрома Джактхи и его заместителя Сути Сирианат. Также среди новобрачных была проведена лотерея с ценными призами.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Продажа алкоголя будет запрещена в Таиланде 19 февраля
Автомобиль врезался в мачту уличного освещения в Кату
Затруднение движения ожидается в Патонге в связи с открытием ТЦ Central Patong
Водитель автобуса признан невиновным в аварии, оставившей Кату без света
Полиция Патонга просит туристов не брать ценные вещи на пляж
В Патонге отработают эвакуацию при цунами
Администрация Пхукета озвучила расписание Фестиваля Героинь
У пхукетских змееловов выдались жаркие выходные
На пляже Нуй снова взялись за оружие
Годовалый ребенок погиб под колесами туристического автобуса на Пхукете
Пхукетский ресторатор арестован по запросу Интерпола
Посольство России рассчитывает на открытие генконсульства на Пхукете в 2019 году
Прокатчикам аквабайков снова разрешили парковать трейлеры на пляже в Патонге
Ребенок погиб в результате падения с крыши отеля
Двое россиян погибли в аварии на холме в Патонге

 

Laguna Property
MontAzure
Thai Residential
Express Carpet and Decor
Laguna Phuket Marathon 2019
777 Beach Condo

 