Более 150 пар сыграли свадьбы на Пхукете в День святого Валентина

Согласно оценкам официальных лиц, более 150 пар зарегистрировали браки на Пхукете в День святого Валентина (14 февраля).

Новости Пхукета

17 Февраля 2019, 09:00 AM

Фото: Phuket PR Department

День святого Валентина является популярной датой для регистрации брака в Таиланде, и многие пары специально ждут этого праздника, чтобы узаконить отношения.

В этом году в управе округа Мыанг-Пхукет 14 февраля было зарегистрировано 129 союзов, а всего на острове – более 150. Таковы оценки официальных лиц, озвученные Департаментом связей с общественностью администрации провинции Пхукет

Регистрация браков в управе Мыанг-Пхукет проходила в присутствии вице-губернатора Пракоба Вонгманирунга, главы округа Викрома Джактхи и его заместителя Сути Сирианат. Также среди новобрачных была проведена лотерея с ценными призами.