Более 130 человек задержаны за наркотики в ночном клубе МЕМ

Рейд в «эксклюзивном клубе» МЕМ в Патхум-Тхани проходил по тому же сценарию, что и 1 июня в Кату. Основанием также стали жалобы граждан на многочисленные нарушения, включая работу до 6:00 утра, употребление наркотиков гостями, продажу спиртного подросткам, наличие у охраны оружия,
Спецотдел DOPA приехал к клубу около 2:00 ночи и убедился, что он работает в запрещенные часы. Затем силовики заблокировали выходы, после чего вошли внутрь и начали задержания. В рейдовую группу было включено достаточно женщин, чтобы проводить личный досмотр среди посетительниц женского пола.
В отчете DOPA говорится, что внутри было более 300 человек. Облава вызвала панику, некоторые посетители пытались бежать, другие спешно сбрасывали наркотики на пол. У охранника, действительно, изъяли пистолет, причем полностью нелегальный – оружие было переделано в боевое из охолощенного, как у стрелка, устроившего шутинг в Siam Paragon.
Администрации клуба были предъявлены обвинения в нарушении ранее выданного пятилетнего запрета на работу, работе без лицензии, продаже спиртного в запрещенное время, продаже спиртного лицам до 20 лет, поощрении неподобающего поведения малолетних.
Охраннику предъявили обвинения в незаконном хранении и ношении в общественном месте огнестрельного оружия и боеприпасов. Конкретики по обвинениям в адрес 137 гостей, в моче которых нашли следы наркотиков, озвучено не было.
Пресс-служба DOPA закончила публикацию ссылкой на «политику» нынешнего главы МВД и бывшего главы Минздрава Анутина Чарнвиракуна по борьбе с нарушениями закона, в частности, в развлекательном бизнесе.
Департамент призвал граждан сообщать о нарушениях по линии Министерства внутренних дел, то есть деревенским старостам, главам муниципалитетов, властям округов. При бездействии официальных лиц было рекомендовано жаловаться в офис омбудсмена (Damrongtham Center) или на горячую линию Министерства внутренних дел 1567.