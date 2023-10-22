Более 130 человек задержаны за наркотики в ночном клубе МЕМ

Специальный отдел DOPA провел рейд в ночном клубе МЕМ на окраине Бангкока. Как и предыдущие резонансные операции, облава 22 октября проводилась без привлечения полиции. Силовую поддержку спецотделу DOPA оказывали волонтеры территориальной обороны. В ходе проверки посетителей на наркотики было получено 137 положительных результатов, всех проваливших тест передали в руки полиции. Против руководства заведения были возбуждены дела по нескольким статьям. У охранника обнаружили пистолет, переделанный из холостого в боевой. Операцию «Лев» проводило то же ведомство, которое в марте ликвидировало в Патонге бордель с несовершеннолетними секс-работницами, в июне закрыло два ночных клуба рядом с муниципалитетом Кату. По итогам рейдов было снято с должностей руководство соответствующих полицейских участков.

Новости Пхукета

Спецотдел DOPA провел рейд в ночном клубе на окраине Бангкока в ночь с 21 на 22 октября. Фото: DOPA

Спецотдел DOPA провел рейд в ночном клубе на окраине Бангкока в ночь с 21 на 22 октября. Фото: DOPA

Спецотдел DOPA провел рейд в ночном клубе на окраине Бангкока в ночь с 21 на 22 октября. Фото: DOPA

Спецотдел DOPA провел рейд в ночном клубе на окраине Бангкока в ночь с 21 на 22 октября. Фото: DOPA

Спецотдел DOPA провел рейд в ночном клубе на окраине Бангкока в ночь с 21 на 22 октября. Фото: DOPA

Спецотдел DOPA провел рейд в ночном клубе на окраине Бангкока в ночь с 21 на 22 октября. Фото: DOPA

Спецотдел DOPA провел рейд в ночном клубе на окраине Бангкока в ночь с 21 на 22 октября. Фото: DOPA

Спецотдел DOPA провел рейд в ночном клубе на окраине Бангкока в ночь с 21 на 22 октября. Фото: DOPA

Спецотдел DOPA провел рейд в ночном клубе на окраине Бангкока в ночь с 21 на 22 октября. Фото: DOPA

Спецотдел DOPA провел рейд в ночном клубе на окраине Бангкока в ночь с 21 на 22 октября. Фото: DOPA

Спецотдел DOPA провел рейд в ночном клубе на окраине Бангкока в ночь с 21 на 22 октября. Фото: DOPA

Спецотдел DOPA провел рейд в ночном клубе на окраине Бангкока в ночь с 21 на 22 октября. Фото: DOPA

Спецотдел DOPA провел рейд в ночном клубе на окраине Бангкока в ночь с 21 на 22 октября. Фото: DOPA

Спецотдел DOPA провел рейд в ночном клубе на окраине Бангкока в ночь с 21 на 22 октября. Фото: DOPA

Спецотдел DOPA провел рейд в ночном клубе на окраине Бангкока в ночь с 21 на 22 октября. Фото: DOPA

Рейд в «эксклюзивном клубе» МЕМ в Патхум-Тхани проходил по тому же сценарию, что и 1 июня в Кату. Основанием также стали жалобы граждан на многочисленные нарушения, включая работу до 6:00 утра, употребление наркотиков гостями, продажу спиртного подросткам, наличие у охраны оружия,

Спецотдел DOPA приехал к клубу около 2:00 ночи и убедился, что он работает в запрещенные часы. Затем силовики заблокировали выходы, после чего вошли внутрь и начали задержания. В рейдовую группу было включено достаточно женщин, чтобы проводить личный досмотр среди посетительниц женского пола.

В отчете DOPA говорится, что внутри было более 300 человек. Облава вызвала панику, некоторые посетители пытались бежать, другие спешно сбрасывали наркотики на пол. У охранника, действительно, изъяли пистолет, причем полностью нелегальный – оружие было переделано в боевое из охолощенного, как у стрелка, устроившего шутинг в Siam Paragon.

Администрации клуба были предъявлены обвинения в нарушении ранее выданного пятилетнего запрета на работу, работе без лицензии, продаже спиртного в запрещенное время, продаже спиртного лицам до 20 лет, поощрении неподобающего поведения малолетних.

Охраннику предъявили обвинения в незаконном хранении и ношении в общественном месте огнестрельного оружия и боеприпасов. Конкретики по обвинениям в адрес 137 гостей, в моче которых нашли следы наркотиков, озвучено не было.

Пресс-служба DOPA закончила публикацию ссылкой на «политику» нынешнего главы МВД и бывшего главы Минздрава Анутина Чарнвиракуна по борьбе с нарушениями закона, в частности, в развлекательном бизнесе.

Департамент призвал граждан сообщать о нарушениях по линии Министерства внутренних дел, то есть деревенским старостам, главам муниципалитетов, властям округов. При бездействии официальных лиц было рекомендовано жаловаться в офис омбудсмена (Damrongtham Center) или на горячую линию Министерства внутренних дел 1567.