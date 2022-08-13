Более 100 тыс. заключенных тайских тюрем получили Королевское помилование

В пятницу, 12 августа в Royal Gazette был опубликован декрет о Королевском помиловании в честь 70-летия Его Величества Рамы Х и 90-летия матери монарха Ее Величества Королевы Сирикит.

Новости Пхукета

13 Августа 2022, 01:23 PM

Его Величество Рама Х на торжествах в честь 90-летия Королевы-Матери Сирикат в Бангкоке. Фото: TV Pool / Bangkok Post

Согласно тексту декрета, Его Величество дарует свое Королевское помилование определенным категориям заключенных, дабы те вернулись в общество хорошими гражданами, пишет Bangkok Post.

Как отметил глава Департамента коррекции Айют Синтоппант, помилование получили чуть больше 103,6 тыс. человек. Примерно в 80,8 тыс. случаев речь идет о сокращении сроков наказания, в остальных – о немедленном выходе из тюрьмы. Декрет вступил в силу 13 августа.

Отвечая 12 августа на вопросы журналистов о том, получат ли помилование фигуранты недавних резонансных дел (такие как офицер полиции Джо Феррари или экс-министр Бунсонг Турияпиром), господин Синтоппант заявил, что критерии предоставления помилования четко прописаны в декрете, и упомянутые фигуранты громких процессов под них не попадают. Затем господин Синтоппант рассказал о самих критериях.

Чтобы получить помилование, заключенный должен отбыть минимум треть своего срока или минимум восемь лет. Только после этого человек включается в списки на рассмотрение. Кроме того, поведение заключенного должно характеризоваться как «превосходное, очень хорошее и хорошее».

Лица, которым был сперва вынесен смертный приговор, а затем заменен на пожизненный, могут рассчитывать на помилование только в том случае, если провели в тюрьме 15 лет и более.

Фигуранты наркотических дел со сроками от восьми лет до пожизненного не имеют право на помилование, равно как и лица, отбывающие не первый срок или не отличающиеся хорошим поведением.

Масштаб сокращения срока в рамках Королевского помилования зависит от поведения заключенного. При отличном поведении и статье за «уголовное преступления общего характера» срок сокращается на четверть, при очень хорошем – на одну пятую, при хорошем – на одну шестую.

При этом надо отметить, что с этого года условия предоставления Королевского помилования были ужесточены. Одним из поводов к этому послужило имевшее место в последние годы включение в списки на помилование фигурантов резонансных дел из числа влиятельных лиц. В частности, в прошлом году в рамках помилования был сокращен срок бывшему министру торговли Бунсонгу Турияпирому. В этом году – по новым критериям – он в списки не попал.

Господин Синтоппант добавил, что Департамент коррекции совместно с другими ведомствами работает над реабилитацией осужденных и подготовкой их к интеграции в общество. Речь идет, прежде всего, о получении образования и профессии осужденным перед выходом на свободу.

В частности, реализуется программа Его Величества Короля, известная как «Кхок Нонг На: Доброта и Надежда». Это проект обучения фермерскому ремеслу на основе Новой теории сельского хозяйства и философии ответственной и самодостаточной экономики Его Величества Короля Пхумипона Адульядета Великого.