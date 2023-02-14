Более 100 пар зарегистрировали браки на Пхукете в День святого Валентина

Более 100 пар зарегистрировали браки 14 февраля в управе округа Мыанг-Пхукет, также наплыв желающих оформить отношения был в управах Кату и Таланга. Точное число свадеб озвучено не было, но можно предположить, что речь идет примерно о двух сотнях.

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Традиционно 14 февраля является самым популярным днем в году для регистрации семейных союзов в Таиланде. Еще одна традиция – раздача подарков и сувениров тем, кто решит связать себя узами брака именно в День святого Валентина.

В этом году в управе округа Мыанг-Пхукет раздавали ваучеры на отдых в отелях (правда, их было ограниченное количество) и специальные рамки для брачных сертификатов (они достались всем).

Также проводилась лотерея, победители которой получили на память один салынг золота, что соответствует сумме примерно а 7,7 тыс. бат в пересчете на деньги, сообщила PR-служба провинции Пхукет.

В управе округа Мыанг-Пхукет браки регистрировал лично глава администрации Пайрот Сриламун. Среди оформивших отношения были и тайские пары, и иностранные, и смешанные.

«Управа округа Мыанг-Пхукет признает важность законной регистрации браков, это помогает создавать тепло и стабильность в семье, а также защищает права и статус супругов», – заявил господин Сриламун.

Глава управы Кату Тхитиват Бункит также подтвердил, что в его офисе раздавали подарки и проводили лотерею. По его словам, расписываться «постепенно приходили» и тайские, и иностранные пары. Их количество господин Бункит не назвал.

Глава Таланга пока ничего не сказал о мероприятия в своей управе, но и там едва ли отказали себе в удовольствии сделать для расписывающихся этот День святого Валентина особенным.