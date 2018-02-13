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Более 100 мотоциклистов-стритрейсеров задержаны в Бангкоке

В субботу, 10 февраля, полиция Бангкока провела ночной рейд, в ходе которого были задержаны более 100 участников нелегальных уличных гонок на мотоциклах.

Новости Пхукета

13 Февраля 2018 09:28:01

Фото: Туристическая полиция / Bangkok Post
Фото: Туристическая полиция / Bangkok Post

В ходе рейда были задержаны 104 уличных гонщика, включая 53 несовершеннолетних, и изъяты 79 модифированных для участия в гонках мотоциклов, пишет газета Bangkok Post.

Как пояснил изданию генерал-майор Сурачет Хакпхан из туристической полиции Таиланда, все задержанные были проверены на наркотики. В трех случаях проведенные тесты дали положительный результат.

Также в ходе отдельной операции были задержаны администраторы двух страниц на Facebook, посвященных уличным гонкам. У одной из страниц было более 1 тыс. подписчиков, у второй – около 2,3 тыс.

Bangkok Post не уточняет, какое наказание может грозить задержанным уличным гонщикам.

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Более 100 мотоциклистов-стритрейсеров задержаны в Бангкоке
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