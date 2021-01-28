Более 100 человек арестованы на вечеринке на острове Пханган

Свыше 100 человек были задержаны в ходе полицейской операции в одном из баров на острове Пханган. Посетителям заведения вменяется в вину нарушение требований защите от коронавируса.

Новости Пхукета

28 Января 2021, 10:25 AM

Фото: Surat Thani immigration / Supapong Chaolan

Как сообщает Bangkok Post, операция в баре Three Sixty была проведена в 21:30 вечера 26 января. В рейде участвовали сотрудники туристической полиции, иммиграционного бюро и представители местных властей.

В момент прибытия официальных лиц в баре находились 109 человек (89 иностранцев и 20 тайских граждан). Все они были задержаны за нарушение мер по защите от коронавируса. В том числе были задержаны владелец бара и непосредственный организатор вечеринки.

Начальник Иммиграционного бюро провинции Сураттхани полковник Сурарык Пханкосол отметил, что правоохранительные органы действовали на основании полученной ими информации об онлайн-продаже билетов на вечеринку. При этом губернатор провинции указал, что был осведомлен об операции. Более того, он распорядился о том, чтобы к нарушителям закона были применены строгие меры, дабы они послужили уроком другим.