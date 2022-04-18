Более 10 тыс. человек посетили Full Moon Party на Пхангане

На острове Пханган в провинции Сураттхани прошла вечеринка Full Moon Party, которую организаторы презентовали как первое полномасштабное событие этой серии после коронавирусного перерыва. Мероприятие оправдало громкий анонс и собрало более 10 тыс. гостей.

Новости Пхукета

18 Апреля 2022, 09:00 AM

Первая за два с лишним года полноценная Full Moon Party прошла 16 апреля на Пхангане. Претензий к организаторам и гостям нет. Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Первая масштабная Full Moon Party на пляже Рин (Хад-Рин) состоялась 16 апреля, то есть под занавес праздничной недели в честь Сонгкрана, впрочем основными посетителями вечеринки стали иностранные туристы, для которых любой день – выходной.

Как пишет Bangkok Post, мероприятие прошло «гладко». Издание не указывает, сколько часов длилось событие, но подчеркивает, что за весельем следили и представители администрации Сураттхани во главе с вице-губернатором Сутхипонгом Клай-Удомом, и полиция (включая ее туристическое и иммиграционное подразделение). Никаких нареканий в адрес организаторов и гостей не было. Во всяком случае публично никаких претензий или опасений относительно возможного риска распространения COVID-19 среди участников не озвучивалось. Напротив, Bangkok Post подчеркивает, что Full Moon Party вернулась «вслед за смягчением коронавирусных ограничений.

«Ведущая пляжу дорога вернулась к своему прежнему полному жизни облику, магазины продавали напитки и закуски, в киосках предлагали услуги раскрашивания тела, торговали одеждой», – пишет Bangkok Post.

После окончания Full Moon Party большинство туристов вернулись на паромах на материк или на остров Самуи, откуда приехали. Часть осталась на Пхангане, где в некоторых местах размещения были в последний месяц были забронированы все опции.

В день вечеринки оператор паромов Raja Ferry констатировал, что у него раскупили все билеты на суда с отправлением в 8:00, 11:00, 14:00 и 17:30. Компания оперативно добавила два дополнительных рейса из Донсака – в 12:30 и в 18:30.

Газета Bangkok Post побеседовала с местными жителями, которые охотно поделились радостью от возвращения туристов. Как отметил житель Пхангана по имени Маноп Сэ-Тиеу, количетво иностранцев на Full Moon Party показало, что мир не забыл этот локальный бренд, несмотря на вызыванную коронавирусом паузу в проведении массовых мероприятий.

«Пляжи острова Пханган наиболее живописны в полнолуние. Также у нас есть и другие достопримечательности, которые мы бережем. Вечеринка прошла без проблем, и я думаю, что следующее событие, запланированное на 16 мая, привлечет еще больше туристов», – заявил он.

Последняя полномасштабная Full Moon Party на пляже Рин прошла 8 февраля 2020 года. К мартовскому полнолунию в стране уже действовали коронавирусные ограничения, а апрель Таиланд встретил с полноценным локдауном. Проведение вечеринок в пробном режиме возобновилось лишь в этом году.