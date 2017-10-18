Боитесь выступать на публике? Toastmasters Phuket поможет!
Дата/Время начала:
23 Января 2018 18:00:00
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23 Января 2018 20:00:00
Хотите улучшить свои навыки выступлений на публике и развить лидерские качества? Тогда присоединяйтесь к Toastmasters Phuket и начинайте преврение в лидера прямо сегодня. Собрания проходят во второй и четвертый вторник каждого месяца в Mövenpick Resort Bangtao Beach Phuket. Подробности можно узнать у Джейсона по телефону 086 479 7471. phuketprofessionals.toastmastersclubs.org