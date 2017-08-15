Боитесь выступать на публике? Toastmasters Phuket поможет! Дата/Время начала: 10 Октября 2017 18:00:00 - 10 Октября 2017 20:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Хотите улучшить свои навыки выступлений на публике и развить лидерские качества? Тогда присоединяйтесь к Toastmasters Phuket и начинайте преврение в лидера прямо сегодня. Собрания проходят во второй и четвертый вторник каждого месяца в Mövenpick Resort Bangtao Beach Phuket. Подробности можно узнать у Джейсона по телефону 086 479 7471. phuketprofessionals.toastmastersclubs.org КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Джейсон Адрес : Mövenpick Resort Bangtao Beach Phuket телефон : 086 479 7471 Веб-сайт : phuketprofessionals.toastmastersclubs.org Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт