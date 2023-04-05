Боевой корабль HTMS Phuket прибыл нести службу на Пхукете

Военно-морской флот Таиланда произвел плановую ротацию боевых кораблей, несущих службу в Андаманском море. В зону ответственности базирующегося на Пхукете третьего регионального командования прибыл названный в честь острова быстроходный ударный корабль HTMS Phuket (номер 333), а также легкие (и безымянные) катера с номерами T271, T272, T273 и T274.

Новости Пхукета

Эскадра во главе с HTMS Phuket (номер 333) вышла из Саттхахипа в провинции Чонбури в марте, прошла через Сиамский залив до Сингапура, а оттуда через Малаккский пролив добралась до Пхукета, говорится в двух сообщениях пресс-службы третьего регионального командования от 1 и 5 апреля соответственно.

Данные сервисов, занимающихся слежением за морским трафиком, подтверждают эту информацию. Также Минобороны Малайзии сообщало 22 марта о том, что HTMS Phuket заходил в местный порт Лумут, который тоже находится на маршруте Чонбури-Пхукет.

HTMS Phuket и его эскадра прибыли в пункт назначения 1 апреля, сменив ударные корабли HTMS Laem Sing и HTMS Chonburi, судно снабжения HTMS Matra и легкие катера T229, T232, T233 и T234. Флот не пояснил, с чем связана неравнозначность замены. Также неизвестно, как долго HTMS Phuket будет нести службу на острове и не планируется ли пополнение в лице одного из его одноклассников, как было с HTMS Laem Sing и HTMS Chonburi.

HTMS Phuket – быстроходный ударный корабль класса Chonburi, построенный в 1983 году итальянской верфью Cantiere Navale Breda. «Википедия» относит его к патрульным судам, а по российской классификации он должен считаться катером.

Корабль имеет водоизмещение более 400 тонн и длину более 60 метров. Он предназначен для патрульных миссий, сопровождения судов других классов и борьбы с подводными лодками.

Экипаж HTMS Phuket – 49 человек. Вооружение включает две универсальные 76-миллиметровые артиллерийские установки OTO Melara, одну 40-миллиметровую зенитную автопушку Bofors и два пулемета калибра 12,7 мм.

О том, как тайский флот присваивает имена своим кораблям, можно узнать здесь.