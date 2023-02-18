Боевое ремесло. Что мешает тайскому боксу дебютировать на Олимпиаде

Тайский бокс уже давно стал одним из самых известных и популярных единоборств в мире, немало для популяризации сделали бойцы ММА, но и сами по себе поединки отличаются зрелищностью, которой позавидуют классический бокс и борьба. Однако на Олимпиадах мы муай тай пока не видим, и на это есть целый ряд причин.

Новости Пхукета

Турнир Thai Fight в пхукетской Лагуне в 2019 году проводился по принципу 10 тайцев и 10 иностранцев. Фото: Laguna Phuket

Турнир Thai Fight в пхукетской Лагуне в 2019 году проводился по принципу 10 тайцев и 10 иностранцев. Фото: Laguna Phuket

Лома Лукбукми личным примером доказывает тайцам, что защищать честь страны на ринге могут и женщины. Причем сейчас доказывает в ММА. Фото: Hip Santayanon

На улице Soi Ta-Ied в Чалонге готовят чемпионов ONE, UFC и Лумпини. Но занимаются там и самые простые любители спорта. Фото: Patty Ho

Часть препятствий на пути к Олимпиадам муай тай уже устранил, но другие остаются. Фото: Maza Fight Gallery

Часть препятствий на пути к Олимпиадам муай тай уже устранил, но другие остаются. Фото: Fliposopher

Часть препятствий на пути к Олимпиадам муай тай уже устранил, но другие остаются. Фото: Fliposopher, Maza Fight Gallery, Jeff’s Cano

Роль муай тай в жизни Таиланда сложно переоценить. Это единобороство является важнейшим элементом тайской культуры, а заодно магнитом для тысяч туристов, приезжающих в страну, чтобы изучать национальное боевое искусство. Пхукетская «улица боксеров» Soi Ta-Ied – именно такое место. Отдых здесь – это отдых между тренировками.

Об эффективности муай тай говорит хотя бы то, что тайский бокс или родственный ему кикбоксинг практически обязательны для успешного бойца смешанного стиля. Однако на Олимпиадах мы муай тай пока не видим, последним большим успехом стало официальное признание тайского бокса Международным олимпийским комитетом (МОК) в 2021 году, но после этого особых подвижек не происходило. А проблемы, напротив, были.

«Древний боевой спорт муай тай стремится к олимпийской славе, но недавняя смерть бойца после поединка обострила опасения в отношении безопасности, которые могут замедлить его движение к дебюту на Олимпиаде. В муай тай позволены некоторые удары, которые запрещены в других видах кикбоксинга, такие как удары коленями и локтями, а бойцы носят очень мало защиты», – пишет агентство AFP в одном из недавних материалов о тайском боксе.

Речь идет об июльском инциденте 2022 в Патхум-Тхани, где серебряный призер Игр ЮВА Панпхет Пхдунгчай пропустил удар локтем в голову. После недели в коме 25-летний боец умер.

Риск травм, впрочем, не мешает другим видам спорта быть олимпийскими, на что указывает генсек Международной федерации ассоциаций муай тай (IFMA) Стефан Фокс. Он называет тайский бокс «очень безопасным» и заверяет, что с июля были приняты дополнительные меры против радикального травматизма. Осталось убедить в этом МОК.

Как говорилось выше, Таиланд воспринимает муай тай как элемент своей культуры, и именно традиции всегда были еще одним препятствием. В частности, долгое время одной из главной претензией МОК являлось то, что тайцы считали бокс исключительно мужским делом. Это изменилось в ноябре 2021 года, когда состоялся первый женский бой на Лумпини. Кроме того, менять отношение тайцев мотивируют успехи своих спортсменок, доказывающих, что они могут отстаивать честь флага не хуже мужчин.

Оказание бойцам медицинской помощи тоже когда-то считалось противоречащим традиционному духу муай тай, бескомпромиссному единоборству отчаянных бойцов. Сейчас, впрочем, сами тайцы уже признают, что наличие врачей у ринга необходимо. Однако отдельный вопрос – наличие у спортсменов времени на восстановление между поединками. Травмы требуют вдумчивого лечения, но спортсмен зарабатывает, только когда выходит на ринг.

Наконец, не вызывает восторга на западе практика детских боев, очередной элемент традиции, с которым, видимо, придется что-то делать. Для многих тайских мальчишек муай тай является единственной возможностью подняться в жизни, но юные бойцы тоже получают тяжелые травмы и даже гибнут. В 2018 году смерть 13-летнего подростка на ринге потрясла Таиланд и вызвала гнев в обществе, но возмущением все и ограничилось.

Стефан Фокс в интервью AFP заявил, что федерация IFMA работает над тем, чтобы детских боев не было в принципе. Однако штабы международных организаций редко имеют возможность следить за каждым рингом Транга и Сисакета, а в Таиланде немало тех, кто, напротив, ратует за сохранение тайского бокса таким, каким он был веками. Тренер Апипрат Лерттракчивакун не согласен с тем, чтобы лишать тайский бокс его характера.

«Со шлемами, с защитой голеней это уже будет больше муай тай», – говорит тренер.

Приводит господин Лерттракчивакун и аргументы в пользу проведения боев между юными спортсменами, которые сейчас начинают спарринги в семь лет. Тренер резонно указывает, что воспитывать бойца без боев невозможно, и возразить здесь сложно.

«Все мечтают о муай-тай на Олимпиаде. Надеемся, что для будущих поколений эта мечта сбудется. Сейчас же мы просто идем к цели шаг за шагом», – резюмирует Фокс.

Кстати, с названием спорта тоже, видимо, придется что-то делать. Указаний на «национальность» дисциплины МОК тоже не любит.