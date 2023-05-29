Боец ММА из Австралии попал в больницу на Пхукете с «инфекцией до кости»

Спортсмен из Австралии Тимоти Шульц просит помощи у жителей Пхукета в возвращении домой для лечения бактериальной инфекции, которая развилась настолько, что угрожает жизни 28-летнего бойца ММА. Мужчина признается, что больничные счета на Пхукете за неделю свели на нет все его сбережения, но для полета в Австралию нужно закрыть их полностью. Спортсмен будет благодарен за любую сумму или просто за распространение информации о ситуации, в которую он попал.

Новости Пхукета

30 Мая 2023, 11:00 AM

Тим Шульц в пхукетской больнице и на ринге. Фото: Tim Schultz на MyCause и Instagram.com/timbotmma

Тим Шульц приехал на Пхукете с планами тренироваться в клубе Bang Tao Muay Thai & MMA, но все нарушила бактериальная инфекция, с которой он был госпитализирован 22 мая. Изначально врачи в Thalang Hospital говорили, что конечность, возможно, придется ампутировать из-за того, что «инфекции до кости».

Перевод в Dibuk Hospital и лечение под руководством врачей этой клиники не привели к сколь-нибудь серьезному улучшению состояния, а инфекция была уже сочтена угрожающей жизни. Шансы поправиться у Тима есть, но для этого необходимо закрыть накопившиеся больничные счета на Пхукете и срочно лететь домой, поскольку лечение в Таиланде будет намного дороже.

Сбор средств на помощь Тиму Шульцу через сайт MyCause начался 26 мая, параллельно была запущена работа по организации перелета в Австралию. Уже найден врач, готовый сопровождать мужчину в полете и подготовлены деньги на билеты.

Фотографии раны, выложенные на странице Тима в Instagram, показывают, что состояние ноги плохое. Его друг Мэтт Ли-Манвар указал, что «инфекция в нижней части ноги очищается, но одновременно заражение поднялось выше до колена». Сбор средств, впрочем, идет лучше. Хотя цель выполнена только на 20%, его друзья говорят, что перелет можно будет организовать уже в самое ближайшее время.

«Если состояние Тима будет оставаться стабильным, он вернется в Австралию уже к среде», – говорится в последней публикации в Instagram.

Бактериальные инфекции в тропическом климате

В публикациях о состоянии Тима ничего не говорится о причинах заражения и о том, почему проблема была идентифицирована только на той стадии, когда инфекция уже стала угрожать жизни. Впрочем, многие из иностранцев и даже из тайских жителей Пхукета, действительно, оказываются не готовы к тому, что простая царапина или ссадина может стать угрозой жизни.

В 2017 году престарелый житель Раваи скончался от инфекции, полученной после того, как его поцарапала кошка. Развившийся некротический фасциит не смогла остановить даже ампутация изначально пострадавшей части ноги. После почти двух месяцев в больнице мужчина скончался. Врачи объяснили это тем, что иммунитет 64-летнего тайца не справился с самой обычной бактерией, заражение было полностью рядовым.

В 2022 году двенадцатилетний школьник из Таланга потерял зрение из-за бактериальной инфекции в носовой полости, которая привела к обширному воспалению, затронувшему зрительные нервы. Мальчик провел пять месяцев незрячим, пока о его случае не стало известно местной прессе и его отправили в Бангкок. По состоянию на лето 2022 года зрение не вернулось, ребенок готовился к началу учебы в школе для слепых.

В 2023 году сильная бактериальная инфекция была диагностирована у британца, попавшего в ДТП на острове Яо-Ной. В результате аварии экспат сломал несколько ребер, но главной проблемой стало развившееся заражение, которое могло закончиться ампутацией ноги. Кампания на GoFundMe позволила собрать необходимые для лечения средства. Через несколько месяцев мужчина писал в Facebook, что проходит реабилитацию, а также искренне благодарил всех за то, что выжил и снова может ходить, но еще потребуется немало времени, прежде чем он сможет вернуться к йоге и занятиям бегом. К своему никнейму в соцсети мужчина добавил имя «Сильвер».