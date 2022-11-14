Боб Мотт выступил в защиту арестованного за хранение оружия новозеландца

Руководитель пхукетской компании Faraway Yachting Charters Co Ltd Боб Мотт выступил в защиту новозеландца Гарета Дэвиса, арестованного 7 ноября в Кату по обвинению в хранении оружия. Господин Мотт заявил, что новость была раздута средствами массовой информации, сам арестованный экспат не является «большим преступником», а значительная часть изъятого у него оружия представляла собой страйкбольную пневматику, а не огнестрельные образцы. Впрочем, был в коллекции новозеландца и нелегальный огнестрел.

Новости Пхукета

15 Ноября 2022, 09:00 AM

Гарет Дэвис в Phuket Yacht Club в понедельник, 14 ноября. Сейчас он ждет суда по «паре обвинений» в хранении оружия.

Гарет Дэвис был арестован в своем доме в Кату утром 7 ноября. Полиция сообщила, что при обыске у него обнаружили семь единиц длинноствольного огнестрельного оружия, 19 пистолетов и револьверов, 11 взрывных устройств и большое количество разнообразных патронов. Комментируя арест, шеф полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Сурапонг Тханомджит заявил, что иностранец занимался торговлей оружием, а также осуществлял его модификацию. По словам офицера, господин Дэвис, будучи инженером-механиком по профессии, имел необходимые для этого знания и навыки.

Фотографии с места событий не позволяют с гарантией сказать, сколько из запечатленных на них пистолетов, револьверов, дробовиков и другого оружия были пневматическими. При этом пулек для страйкбольной пневматики на фото нет, а патроны для огнестрельного оружия сфотографированы в большом количестве.

Комментируя арест Дэвиса, господин Мотт заявил, что большинство показанного после ареста оружия все же было страйкбольной пневматикой. По его словам, новозеландец был коллекционером и приобретал реплики оружия на маркетплейсе Lazada. Впрочем, сам Мотт признал, что в коллекции имелись образцы, которыми господин Дэвис едва ли мог владеть на законных основаниях.

«Насколько я знаю, ему предъявили пару обвинений в нелегальном хранении огнестрельного оружия в связи с реальными образцами, а не стреляющими пульками, которыми он мог владеть на законных основаниях», – сказал господин Мотт.

«Он не торговал ими. Он коллекционер, никакое из оружия никогда не покидала его дом. У него была «яма с песком» у дома, где он изредка стрелял», – добавил он.

Комментируя дело, господин Мотт рассказал, что после ареста Дэвис провел один день за решеткой, после чего вышел под залог, который внес сам Мотт. Сумма залога составила 50 тыс. бат.

Господин Мотт добавил, что жалобы на стрельбу, которые якобы получала полиция, могли быть связны с тем, что «в последние месяцы» Дэвис активно пользовался недавно купленным гвоздезабивным пистолетом для крепления полок в доме.

«Полиция сейчас ищет поставщиков [оружия] из Бангкока. Это тайцы, они удалили Гарета из группы в LINE и исчезли. Они профессиональные преступники, продающие оружие на Lazada. Пока полиция была в доме, прибыли две доставки с Lazada: в одной был почти новый пистолет, который полицейские не знали, как взвести. Гарет показал им, как это сделать. Во второй посылке были патроны, я думаю», – заявил господин Мотт.

«Вся эта история – это глупость с его стороны. Он даже не знал, сколько у него оружия в доме, и беспокоился о том, что его так много, и думал, как от него избавиться на фоне нынешней кампании полиции против людей, нелегально хранящих и продающих оружие», – добавил экспат.

Господин Мотт подчеркнул, что Дэвис хорошо известен в местном яхтенном сообществе и любим многими на острове, где он прожил 35 лет. Также он добавил, что новозеландец активно и деятельно помогал местному населению после цунами 2004 года, занимался защитой оставшихся сиротами детей, а также жертвовал деньги благотворительным организациям Soi Dog и Paws.

«Многие пытаются ему помочь, потому что его сильно любят в экспатском и яхтенном сообществах Пхукета. Его жена умерла несколько лет назад от рака, оставив его одного. Это было незадолго до того, как у него отказали колени. Сейчас он прикован к инвалидному креслу», – заявил господин Мотт.

«В целом он просто глупый фаранг, которому стоило бы сразу нормально подумать. Он не большой преступник и заслуживает определенной поддержки», – добавил он.