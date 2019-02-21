Boat Lagoon Weekend 5-6 апреля 2019

Дата/Время начала: 5 Апреля 2019, 06:00 PM - 6 Апреля 2019, 10:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Приглашаем на мартовский уикенд еды, музыки и веселья в яхтенной марине Boat Lagoon. Музыка, еда и веселье для всех с 18:00 до 22:00 в Lagoon

Quay. พบกับงานแสดงดนตร ี อาหาร และความสนุกหลากหลายรูปแบบ ท ี่งานโบ๊ทลา

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