Boat Lagoon Weekend 5-6 апреля 2019

Приглашаем на мартовский уикенд еды, музыки и веселья в яхтенной марине Boat Lagoon. Музыка, еда и веселье для всех с 18:00 до 22:00 в Lagoon
Quay. พบกับงานแสดงดนตร ี อาหาร และความสนุกหลากหลายรูปแบบ ท ี่งานโบ๊ทลา
ก ูนว ีคเอนด์
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Дата/Время начала: 5 Апреля 2019, 06:00 PM - 6 Апреля 2019, 10:00 PM
Приглашаем на мартовский уикенд еды, музыки и веселья в яхтенной марине Boat Lagoon. Музыка, еда и веселье для всех с 18:00 до 22:00 в Lagoon
Quay. พบกับงานแสดงดนตร ี อาหาร และความสนุกหลากหลายรูปแบบ ท ี่งานโบ๊ทลา
ก ูนว ีคเอนด์
|С кем связаться:
|Phuket Boat Lagoon
|Адрес:
|Phuket Boat Lagoon