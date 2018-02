Boat Lagoon готовится к очередному гастрономическому поп-апу В рамках поп-апа в Boat Lagoon полтора десятка шеф-поваров представят свою гастрономию всем желающим. Новости Пхукета 24 Февраля 2018 13:00:00 Одна из особенностей гастрономической сцены Пхукета заключается в том, что местные рестораны, которые теоретически должны быть конкурентами друг друга, регулярно встречаются на совместных мероприятиях и охотно объединяют усилия ради благотворительности. Один из ярких примеров – ежегодный поп-ап фонда Phuket Has Been Good To Us, в рамках которого десятки шеф-поваров собираются на одной площадке и презентуют свою гастрономию всем желающих. Очередной поп-ап состоится совсем скоро – 17 марта, место проведения – White House Marquee в гавани Boat Lagoon. Как всегда, главные действующие лица вечера – повара лучших ресторанов Пхукета (их в этот раз полтора десятка), а также спонсоры, предоставляющие напитки, которые традиционно подаются в формате free flow. За еду на четвертом поп-апе будут отвечать Anantara Layan Phuket Resort; Anantara Vacation Club Maikhao Phuket; Bodega & Grill (Angsana Laguna Phuket); DeDos; Firefly (The Pavilions); Higher; Café Del Mar Phuket; Kata Rocks; Metzo’s Bistro & Bar (Outrigger Laguna Phuket Beach Resort); Novotel Phuket Surin Beach Resort; Panache (Angsana Villas Resort Phuket); SALA Phuket Resort and Spa; Two Chefs Bar & Grill и Vanilla Sky Bar & Gastro Pub (Cape Sienna). О напитках для участников вечера позаботятся Andaman Wine Club Phuket, BB&B, Beervana International, Drinks & Co. Phuket и Wine and Taste. Разумеется, в центре поп-апа будут еда и напитки, но этим программа вечер не ограничится. Гости смогут поучаствовать в безмолвном аукционе и благтворительной лотерее. Лоты для аукциона и призы для лотереи предоставляют спонсоры, и среди них есть, к примеру, ваучер на отдых в Anantara Kihavah Villas на Мальдивах; в The Nai Harn на Пхукете; The Grand Hyatt в Пекине и многое другое. Также в программе вечера значится живая музыка и диджейские спины. Дресс-код мероприятия в этом году сформулирован как «пляжный шик в синем». Благотворительный взнос за участие – 2500 бат. Заказать места можно по телефону 076 278 146 и эл. почте info@phukethasbeengoodtous.org. Все собранные средства пойдут на благотворительные проекты Phuket Has Been Good To Us (подробнее на сайте phukethasbeengoodtous.org и на странице фонда в Facebook). Радиостанция Live 89.5 является информационным спонсором мероприятия.