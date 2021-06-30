Blue Tree возобновляет работу с 3 июля

Торгово-развлекательный комплекс Blue Tree Phuket возобновляет работу с 3 июля. Посетителям вновь будут доступны лагуна и Tree House Restaurant and Beach Lounge, а также дважды в месяц снова начнет действовать субботний рынок Wansao Market.

Партнерский материал

Комплекс Blue Tree Phuket прошел сертификацию по стандарту SHA Plus и рад снова встретить своих постоянных гостей, а также новых посетителей.

С 3 июля будут возобновлены все развлечения в лагуне, начиная от просто купания и до скалолазания, прыжков в воду со сколы, больших горок Super Fly, полосы препятствий Ninja Warrior и многого другого.

В торговой зоне Lifestyle Village за последнее время также появились новые арендаторы, включая спортивный центр Utime Fitness и магазин для скейтбордистов Lai Lang Skate Shop. Кроме того, в комплексе работает отделение Иммиграционного бюро.

О Blue Tree Phuket:

Blue Tree Phuket – выдающий центр отдыха и развлечений с богатой инфраструктурой для семейного времяпрепровождения. Комплекс располагается на 56 акрах земли вокруг рукотворного озера и включает фирменный четырехэтажный ресторан Tree House Restaurant & Beach Lounge, детский клуб, маршруты для прогулок и пробежек, кафе и рестораны, магазины и многое другое. Комплекс построен с особым вниманием к экологии, поскольку забота о природе – часть ДНК создателей заведения.

Контакты:

Blue Tree Phuket

4/2 Srisoontorn Road, T. Cherngtalay,

A. Thalang, Phuket 83110, Thailand

Tel: (66) 76 602 435

www.bluetree.fun





