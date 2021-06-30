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Blue Tree возобновляет работу с 3 июля

Торгово-развлекательный комплекс Blue Tree Phuket возобновляет работу с 3 июля. Посетителям вновь будут доступны лагуна и Tree House Restaurant and Beach Lounge, а также дважды в месяц снова начнет действовать субботний рынок Wansao Market.

Партнерский материал

30 Июня 2021, 03:19 PM
Blue Tree Phuket.

Blue Tree Phuket.

Lai Lang Skate Shop.

Lai Lang Skate Shop.

Utime Fitness.

Utime Fitness.

Офис Иммиграционного бюро.

Офис Иммиграционного бюро.

Комплекс Blue Tree Phuket прошел сертификацию по стандарту SHA Plus и рад снова встретить своих постоянных гостей, а также новых посетителей.

С 3 июля будут возобновлены все развлечения в лагуне, начиная от просто купания и до скалолазания, прыжков в воду со сколы, больших горок Super Fly, полосы препятствий Ninja Warrior и многого другого.

В торговой зоне Lifestyle Village за последнее время также появились новые арендаторы, включая спортивный центр Utime Fitness и магазин для скейтбордистов Lai Lang Skate Shop. Кроме того, в комплексе работает отделение Иммиграционного бюро.

О Blue Tree Phuket:

Blue Tree Phuket – выдающий центр отдыха и развлечений с богатой инфраструктурой для семейного времяпрепровождения. Комплекс располагается на 56 акрах земли вокруг рукотворного озера и включает фирменный четырехэтажный ресторан Tree House Restaurant & Beach Lounge, детский клуб, маршруты для прогулок и пробежек, кафе и рестораны, магазины и многое другое. Комплекс построен с особым вниманием к экологии, поскольку забота о природе – часть ДНК создателей заведения.

Контакты:

Blue Tree Phuket
4/2 Srisoontorn Road, T. Cherngtalay,
A. Thalang, Phuket 83110, Thailand
Tel: (66) 76 602 435
www.bluetree.fun



 

 

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