Blue Horizon, TBD и Utopia отличились на премии Dot Property Thailand Awards 2018 Сразу несколько пхукетских проектов, компаний-застройщиков и агентств недвижимости были удостоены наград на премии Dot Property Thailand Awards 2018. Новости Пхукета 17 Августа 2018 17:28:29 Фото: Dot Property Thailand Awards 2018 Церемония награждения победителей Dot Property Thailand Awards 2018 прошла 16 августа в столичной гостинице Blu Plaza Bangkok. В общей сложности на гала-вечере были вручены 24 награды, включая награды лучшим девелоперами Пхукета и Бангкока. «С огромной гордостью мы называем сегодня победителей Dot Property Thailand Awards 2018. Это по-настоящему лучшие в стране девелоперские компании, проекты, агенты недвижимости, и все они заслужили аплодисменты за свою приверженность высочайшему качеству. Наша программа наград продолжает расти, и презентационная церемония нынешнего года является тому свидетельством», – заявил основатель и гендиректор Dot Property Бен Неве. Лучшим девелопером на Пхукете в этом году стал застройшик Blue Horizon, а лучшим девелопером в Бангкоке – компания All Inspire Development. Двух наград (лучший инвестиционный проект на Пхукете и лучший проект смешанного пользования) удостоился комплекс Grand Himalai, который возводит в Камале Blue Horizon. Две награды на премии взял и проект Mai Khao Beach Condotel, реализуемый компанией Thai Business Development. Жюри признало Mai Khao Beach Condotel лучшим кондотелем на Пхукете и лучшим доступным кондоминиумом. Лучшей строительной компанией острова была названа Utopia Development, а ее проект Utopia Mai Khao Seaview Villas завоевал награду за лучший архитектурный дизайн вилл. Среди агентств недвижимости были отмечены Phuket Buy House, PhuketCondo.Net, Accom Asia, Bangkok Residence 88, Century 21 Skylux, Horizon Homes, Isan Real Estate, Pattaya Foreigner Service, Pattaya Realty,, St. James Properties, Vauban Real Estate. Полный список победителей выглядит следующим образом: Девелоперы: Лучший девелопер в Бангкоке – All Inspire Development;

– Sivana HideAway; Лучшие виллы в Хуа-Хине – Red Mountain. Поддержка индустрии недвижимости: Лучшая строительная компания на Пхукете – Utopia Development. Лучший девелопер Таиланда по выбору публики: All Inspire Development. Ведущие агентства недвижимости Таиланда: Accom Asia;

Vauban Real Estate. Организаторы премии Dot Property Thailand Awards 2018 – Thailand Property и Dot Property Thailand в сотрудничестве Dot Property Magazine. Награда лучшим агентам была вручена в партнерстве с Leading Real Estate Companies of the World. Дополнительную информацию ищите не www.dotpropertyawards.com.