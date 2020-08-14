Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Blue Tree приглашает на день спорта 22 августа

Развлекательный комплекс Blue Tree Phuket объявил о том, что 22 августа состоится официальное открытие спортивно-оздоровительной инфраструктуры в рамках проекта Blue Tree Health and Sports. В день открытия все занятия будут бесплатными.

Новости Пхукета

14 Августа 2020, 10:22 AM
Blue Tree Health and Sports. Фото: Blue Tree Phuket

Blue Tree Health and Sports. Фото: Blue Tree Phuket

Blue Tree Health and Sports. Фото: Blue Tree Phuket

Blue Tree Health and Sports. Фото: Blue Tree Phuket

Blue Tree Health and Sports. Фото: Blue Tree Phuket

Blue Tree Health and Sports. Фото: Blue Tree Phuket

Blue Tree Health and Sports. Фото: Blue Tree Phuket

Blue Tree Health and Sports. Фото: Blue Tree Phuket

Как говорится в пресс-релизе Blue Tree, спортивная инфраструктура комплекса состоит из четырех зон – лесной, водной, открытой площадки и студии доджо.

Лесная зона – это 50 рай зеленого массива, превращенные в общественный парк с дорожками и тропиками для прогулок, пробежек и приключений на горных велосипедах.

«Окунитесь в объятия матери-природы и насладитесь бодрящим свежим воздухом и зеленью, одновременно бросив себе вызов по преодолению различных препятствий», – приглашает коллектив Blue Tree.

Водная зона – это непосредственно искусственное озеро Blue Tree. Там гостям обещают уроки плавания и дайвинга, а также курсы оказания первой помощи.

На берегу озера находится пляжная зона для занятий спортом под открытым небом. В программе – такро, футбол, волейбол, теннис, бадминтон и другие виды спорта.

Наконец, в оборудованном доджо будут проходить занятия по дзюдо, борьбе, джиу-джитсу и другим единоборствам (включая уроки самообороны). Там же будут проводиться занятия зумбой и сальсой, а также йогой и гимнастикой для детей.

«У нас введены строгие меры санитарного контроля и безопасности, имеется персонал для контроля температуры тела гостей и возможность регистрации через правительственное приложение для мобильных устройств», – говорится в пресс-релизе Blue Tree.

В субботу, 22 августа, все занятия в Blue Tree Health and Sports будут бесплатными. Комплекс опубликует подробное расписание на своей странице в Facebook. Также на 22 августа запланирован развлекательный забег.

«Blue Tree рад участвовать в усилиях по информированию общественности о важности физических упражнений и здоровья, приглашая всех присоединиться к нам», – заявил генеральный менеджер Blue Tree Майкл Айлинг.





 

 

Have a news tip-off? Click here

Тайские чиновники сыграли в футбол со сборной профи
Шашлычки, мытье машин, развоз еды и другой бизнес тайских спортсменов на карантине
Марафон в Лагуне готовится протянуть руку помощи туризму
Соревнования по кроссфиту Island Battleground 2020 прошли на Пхукете
Пхукетская Лагуна готовится впервые принять кросс Singha
Воспитанница UWCT взяла две медали на играх в Непале
Пхукет примет этап гольф-тура PGA TOUR Series China
Турнир по муай тай Phuket Super Fight Real Muay Thai пройдет на Пхукете
Началась регистрация на Laguna Phuket Triathlon 2020 года
Аннисса Флинн взяла серебро в шортборде на играх ЮВА
Рэй Робертс и Team Hollywood выиграли второй Кубок Короля подряд
На Пхукете стартовал турнир по гольфу среди представителей турбизнеса
Золото триатлона в Лагуне досталось дуэту из Швейцарии
Турнир BISP Soccer 7s завершился триумфом хозяев
На полях BISP сыграют свыше 400 футбольных матчей за два дня

 

Thai Residential
QSI International School Phuket

 