Blue Tree приглашает на день спорта 22 августа

Развлекательный комплекс Blue Tree Phuket объявил о том, что 22 августа состоится официальное открытие спортивно-оздоровительной инфраструктуры в рамках проекта Blue Tree Health and Sports. В день открытия все занятия будут бесплатными.

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Как говорится в пресс-релизе Blue Tree, спортивная инфраструктура комплекса состоит из четырех зон – лесной, водной, открытой площадки и студии доджо.

Лесная зона – это 50 рай зеленого массива, превращенные в общественный парк с дорожками и тропиками для прогулок, пробежек и приключений на горных велосипедах.

«Окунитесь в объятия матери-природы и насладитесь бодрящим свежим воздухом и зеленью, одновременно бросив себе вызов по преодолению различных препятствий», – приглашает коллектив Blue Tree.

Водная зона – это непосредственно искусственное озеро Blue Tree. Там гостям обещают уроки плавания и дайвинга, а также курсы оказания первой помощи.

На берегу озера находится пляжная зона для занятий спортом под открытым небом. В программе – такро, футбол, волейбол, теннис, бадминтон и другие виды спорта.

Наконец, в оборудованном доджо будут проходить занятия по дзюдо, борьбе, джиу-джитсу и другим единоборствам (включая уроки самообороны). Там же будут проводиться занятия зумбой и сальсой, а также йогой и гимнастикой для детей.

«У нас введены строгие меры санитарного контроля и безопасности, имеется персонал для контроля температуры тела гостей и возможность регистрации через правительственное приложение для мобильных устройств», – говорится в пресс-релизе Blue Tree.

В субботу, 22 августа, все занятия в Blue Tree Health and Sports будут бесплатными. Комплекс опубликует подробное расписание на своей странице в Facebook. Также на 22 августа запланирован развлекательный забег.

«Blue Tree рад участвовать в усилиях по информированию общественности о важности физических упражнений и здоровья, приглашая всех присоединиться к нам», – заявил генеральный менеджер Blue Tree Майкл Айлинг.











