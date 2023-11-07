Благотворительный забег пройдет 26 ноября на озере Банг-Вад

Ежегодный благотворительный забег Ротари-клуба Пхукета состоится в воскресенье, 26 ноября, в Кату. Местом проведения мероприятия станет любимое всеми местными атлетами водохранилище Банг-Вад.

Новости Пхукета

Организаторы Rotary Phuket South Charity Run 2023 анонсировали три дистанции с раздельным стартом в диапазоне между 6:10 и 6:20 утра. Полного кольца вокруг Банг-Вада не предполагается, но протяженность главной дистанции будет составлять 10,5 км, так что на ней участники фактически обогнут всю озеро по извилистой прибрежной дороге, после чего сделают разворот и вернутся к точке старта.

Дистанции:

Фан-ран на 2,5 км. Взнос за участие – 350 бат.

Фан-ран на 5 км. Взнос за участие – 400 бат.

Мини-марафон на 10,5 км. Взнос за участие – 450 бат.

Мероприятие официально позиционируется как «забег и прогулка», но призы для победителей тоже предусмотрены. На дистанции в 2,5 км будут награждать первую пятерку финишировавших среди мужчин и женщин, на дистанциях в 5 км и 10,5 км будет разделение на возрастные группы.

В комплект участника входит памятная футболка. По традиции, предусмотрен VIP-пакет за 1000 бат, но про него известно только то, что дистанцию можно выбрать любую. Также на этой неделе проходил розыгрыш призов среди тех, кто зарегистрировался до 5 ноября. Разыгрывали ваучеры на отдых в отелях, выступающих партнерами мероприятия.

Забег Rotary Club of Phuket на озере Банг-Вад будет проходить уже в шестой раз. при этом на конец месяца запланированы еще два популярных мероприятия для профессиональных спортсменов и любителей. 19 ноября в Лагуне состоится ежегодный триатлон, который будет проводиться уже в 29-й раз. А на выходные 25-26 числа назначена вторая Spartan Race в Blue Tree, тоже претендующая на постоянное место в спортивном календаре Пхукета.

Подробная информация о Rotary Phuket South Charity Run 2023 и регистрация – на странице soft.events/run/rotaryphuketsuth2023.