Благотворительный вечер Skal пройдет с голливудским размахом

Темой прошлогоднего бала SKAL на Пхукете была эпоха хиппи, в этот раз – Голливуд и его герои.

3 Ноября 2018 09:00:00

Фото: SKAL Phuket

Джек Николсон, Брэд Питт, Том Круз, Николь Кидман, Мэрилин Монро, Джессика Альба, Супермен, Бэтмен, Росомаха, Шторм, Чудо-женщина, Эллен Рипли – это лишь часть списка гостей, которых ждут на благотворительном вечере Skal Phuket Charity Event в субботу, 1 декабря, в бальном зале отеля Angsana Laguna Phuket.

Ежегодный вечер Skal в этот раз пройдет в оскаровской тематике (конечно, в пхукетском стиле), но чествовать на мероприятии будут не актеров и режиссеров, а всех тех, кто меняет жизнь на острове к лучшему своей работой, благотворительной деятельностью или просто позитивным настроем и любовью хорошо провести время. На вечере 1 декабря будут вручены и свои «Оскары» – отличающиеся от оригинала, но все равно достойные того, чтобы за них побороться.

Главная цель вечера – сбор средств для местных благотворительных организаций, обеспечивающих нуждающихся детей доступом к качественному образованию, обещающему им и их семьям более светлое будущее.

Отель Angsana обещает организовать превосходный ужин в формате букета, а щедрые спонсоры предоставят напитки, которые позволят придти в подходящее состояние духа перед аукционами, розыгрышами призов и танцами.

Стоимость участия в вечере – 3600 бат при оплате до 30 ноября и 3900 бат в день события. Заказать билеты можно на сайте www.skal-international-phuket.myshopify.com.

Гостей ожидают призы за лучший женский и мужской костюм, так что смело приходите на вечер в образе любимой голливудской звезды или персонажа. Не сдерживайте свою фантазию, тем более что красная ковровая дорожка и команда папарацци прилагаются.

Также мы приглашаем всех жителей острова принять участие в выборе лучших из лучших на Пхукете. Список номинацией включает – лучший бранч, лучшие яхтенные чартеры, лучшие мероприятия, лучший CSR-проект, лучшую экологическую инициативу. Дайте нам знать, если вы считаете, что в этот список нужно добавить другие пункты. Голосование проводится на сайте http://bit.do/SkalVote2018. Имена победителей будут оглашены 1 декабря, как на настоящей церемонии «Оскар».

Если вы ведете бизнес на Пхукете и хотите предоставить приз для лотереи или аукциона, свяжитесь с нами по эл. почте contact@skalphuket.org, чтобы организовать детали. Будьте щедрыми, каждый собранный нами бат поможет улучшить жизнь ребенка. Также не стесняйтесь просить друзей, родных и клиентов номинировать вас на премию в той или иной категории. Отдельную благодарность мы выражаем газете The Phuket News, вновь выступившей в роли информационного спонсора события. Мы ценим вашу поддержку.