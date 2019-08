Благотворительный вечер Now you see me

Дата/Время начала: 14 Сентября 2019, 08:00 PM - 14 Сентября 2019, 12:00 AM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

NOW YOU SEE ME – крупнейшее благотворительное событие на Пхукете, которое пройдет 14 сентября 2019 года в Café del Mar. Начало в 20:00, взнос за участие – 1500 бат, включая два напитка. Взносы будут полностью переданы благотворительным организациям, в поддержку которых проводится вечер. Стоимость гала-ужина – 3900 бат (входной билет включен). Дресс-код – «Гламурная секси диско душа». Музыка – Джо Граданте, Николя Вега, Dj Man, Dj Khansa. Также в программе – живое выступление Eka Soundz. Заказ билетов и доп. информация – 66(0) 61 359 5500, ira@cafedelmarphuket.com, 66(0) 84 690 0430 (Ира).