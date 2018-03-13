Благотворительный вечер Caribbean Sun Splash

Дата/Время начала: 7 Апреля 2018 18:30:00 - 7 Апреля 2018 23:30:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Ротари-Клуб Патонг (Rotary Club of Patong Beach) проведет благотворительный вечер Caribbean Sun Splash ради блага пхукетских детей.

В обмен на благотворительное пожертвование в 3000 бат гостей ждет изобильный карибский буфет, приветственный напиток, и красочная развлекательная программа с EKA Soundz в качестве музыкального хедлайнера, латиноамерикаскими ритмами от диджеев, сальсой и огненным шоу.

Также программа вечера включает онлайн-аукцион и живой безмолвный аукцион, лотерею и приз за лучший костюм. Заказывайте билеты на phuketticketmaster.com.