Благотворительный ужин Lions Club of Phuket Pearl

Дата/Время начала: 15 Июня 2019, 07:00 PM - 15 Июня 2019, 09:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Ежегодный благотворительный ужин «Открой свое сердце» (Open Your Heart) пройдет в этот раз в ресторане Maikhao Garden Grill & Restaurant при кондотеле MBC Condotel. Как и в прежние годы, мероприятие будет направлено на сбор средств на реализацию социальных проектов Lions Club of Phuket Pearl по помощи нуждающимся детям. Приглашаем всех неравнодушных поддержать проект и помочь детям Пхукета! Если вы не можете посетить вечер, но все равно хотите оказать поддержку, приглашаем вас сделать пожертвование. Контактные телефон: 084-745-4497 (тайск. и англ.), 099-307-9933 (русск.). Страница в соцсетях: www.facebook.com/lionphuketpearl.